Зої Кравіц з'явилася на обкладинці американського Elle і дала відверте інтерв'ю

Актриса зізналася, що ухвалила рішення про розлучення під час самоізоляції в Лондоні.

Зої Кравіц, зірка серіалу "Велика маленька брехня" та нового фільму про Бетмена, у якому вона зіграла роль Жінки-Кішки, стала зіркою нового номера Elle і розповіла про своє життя.

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33-річна актриса чесно зізналася, що злетом своєї кар'єри завдячує своїм знаменитим батькам: рокеру Ленні Кравіцу й актрисі Лізі Боне.

"Я була неймовірно привілейована. Я легко знайшла агента. Я не збираюся вдавати, що цього не було. Але я багато працювала, з дитинства ставила вистави та мріяла стати актрисою. Я правда це люблю", — зізналася Зої та зазначила, що працювала над тим, щоб "довести не тільки світу, а й собі, що заслуговує на те, щоб зайняти місце на акторському Олімпі".

"Я пишаюся своїми батьками, коли мене запитують про них, я не говорю: "Ой, давайте не будемо про це", — я завжди говорю, що вони класні і що я щаслива бути їхньою дитиною", — повідомляє Зої.

Але вона була засмучена, коли телеканал Hulu закрив її серіал "Меломанка" та називає це помилкою. Але зараз вона знову на вершині та грає Селіну Кайл, Жінку-Кішку, у новому фільмі про Бетмена режисера Метта Рівза.

Коли її агент зателефонував із приводу ролі наприкінці 2019 року, Кравіц згадує, як сказала собі: "Добре, тільки не хвилюйся".

Утім під час прослуховування, коли їй потрібно було зняти мотоциклетний шолом, їй все ж таки довелося похвилюватися, бо шолом застряг.

Але Рівз залишився задоволеним і пізніше називав Зої "відмінним творчим партнером". Вона згадує, що їй довелося тренуватися три години на день після восьмигодинних зйомок, тому що вона відчувала величезну відповідальність перед фанатами. А коли стало відомо, що вона отримала роль, їй зателефонували з привітаннями більше людей, ніж у її день народження.

Незабаром після початку зйомок "Бетмена" зйомки було зупинено через пандемію, внаслідок чого вона застрягла в Лондоні на три місяці. Тому, коли вона нарешті повернулася додому в червні 2020 року, то прийняла рішення про розлучення з актором Карлом Глусманом.

Самоізоляція, за словами Зої, дала час для самоаналізу. Вона не хоче говорити про розлучення, тільки згадує, що вони розійшлися полюбовно, і "Карл — неймовірна людина".

Її Instagram налічував величезну армію підписників, але вона видалила всі пости після того, як її розкритикували за прозору сукню Saint Laurent, у якій вона з'явилася на Met Gala у 2021 році. Зі слів Зої, вона хотіла захистити себе. Втім, у Instagram знову почали з'являтися її знімки.

Зараз вона працює як режисерка над фільмом MGM "Острів кицьок", сценарій якого вона писала разом із приятелем Е. Т. Фейгенбаумом протягом п'яти років. Картина про офіціантку, яка знайомиться з таємничим техномагнатом, за словами Зої, була натхненна "відсутністю розмов про те, як поводяться з жінками в індустрії розваг".

"Я почала писати сценарій до руху MeToo, до Гарві Вайнштейна. Я переписувала його незліченну кількість разів", — зізнається актриса та розповідає, що на роль лиходія обрала Ченнінга Татума, ніколи не зустрічаючись із ним до цього. Просто він подобався їй як актор, і він ніколи раніше не грав негідника.

Свої стосунки з ним вона не коментує, але, закінчуючи інтерв'ю, каже, що все ще вірить у кохання.