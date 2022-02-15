Тренды весны 2022. Самые модные платья наступающего модного сезона

До официального начала весны остались считанные дни, а значит пора озаботиться обновлением гардероба

В прошлом году весну омрачила пандемия, карантин и самоизоляция, но в 2022 году, как только погода станет теплее, пора подумать над тем, чтобы приобрести несколько модных платьев. Это универсальный наряд, который при правильном подборе аксессуаров будет отлично смотреться, как в офисе, так и на вечеринке, или во время прогулки по городу.

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Примечательно, что стилисты, изучив показы на Неделях моды, уже выделили несколько ключевых трендов 2022 – это платья пастельных оттенков, простого кроя и даже с бахромой. Дизайнеры предупреждали, что 2022 год будет ярким и блестящим, как диско-вечеринки конца 20-го века.

Фокус собрал топ-5 модных платьев, которые мы будем носить всю весну 2022 года.

Ажурные платья в технике "кроше"

Кроше – это ажурная вязка крючком. Так называют одну из техник плетения, для которой характерна воздушная фактура с большим количеством сквозных дырок. Дизайнер Кристофер Кейн одним из первых начал применять кроше для модных показов, но в 2022 году, ажурные платья главенствовали на подиумах.

Такие платья в стиле бохо отлично сочетаются с ботинками на грубой подошве, сапогами и кроссовками. А образ стилисты рекомендуют дополнять джинсовыми куртками, или вязаными кардиганами.

Кружевные романтичные платья

Приверженность новому тренду уже продемонстрировала Дженнифер Лопес на премьере фильма "Первый встречный". Она не собирается пока замуж, но выбрала для торжественного выхода белое кружевное платье с пышной юбкой.

Впрочем, стилисты говорят – пусть в моде рюши, оборки, тюль и кружевные вставки, но платья должны быть скорее в очаровательном романтичном стиле, чем в свадебном. С таким платьем хорошо сочетаются изящные туфли-лодочки и классические пальто и тренчи.

Платья с бахромой

В 2022 году стилисты провозгласили курс на дискотечный и праздничный стиль. В моду вернулся маникюр с блестками, туфли со стразами и платья в которых можно отправиться на вечеринку. Бахрома – это весьма экстравагантный способ декора нарядов, и со времен 1920-х дизайнеры его использовали весьма умеренно.

Но в 2022 году они "оторвались" по полной.

Черно-белые платья

Для тех, кто все же любит более сдержанные наряды – стилисты рекомендуют именно этот тренд родом из 1990-х, когда в моде были контрастные костюмы и платья. Впрочем, в 2022-м актуальны все сочетания черного и белого: горошек, полоски, анималистичный принт.

Дополнять такие платья рекомендуют яркими аксессуарами: разноцветными сумками и туфлями, или солнцезащитными очками в стиле 1960-х. А также яркими контрастными колготками.

Платья с вырезами

Это тренд уже давно держится в моде. Тем более что его активно популяризуют селебрити вроде Беллы Хадид, или Дуа Липы.

Коснулась эта модная тенденция, к слову, не только платьев, но и комбинезонов, блузок и купальников. Это может быть вырез на спине, симметричные вырезы на бедрах, под грудью, или плечах. Выглядит это оригинально и свежо, а еще очень сексуально.