Тренди весни 2022. Наймодніші сукні прийдешнього модного сезону

До офіційного початку весни залишилися лічені дні, а отже, час потурбуватися про оновлення гардеробу

Минулого року весну затьмарила пандемія, карантин і самоізоляція, але в 2022 році, щойно погода стане теплішою, настане час подумати над тим, щоб придбати кілька модних суконь. Це універсальне вбрання, яке за умов правильного підбору аксесуарів чудово виглядатиме, як в офісі, так і на вечірці, або під час прогулянки містом.

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Варто зазначити, що стилісти, вивчивши покази на Тижнях моди, вже виділили кілька ключових трендів 2022 року — це сукні пастельних відтінків, простого крою і навіть з бахромою. Дизайнери попереджали, що 2022 буде яскравим і блискучим, як диско-вечірки кінця 20-го століття.

Фокус зібрав топ-5 модних суконь, які ми носитимемо всю весну 2022 року.

Ажурні сукні у техніці "кроше"

Кроше — це ажурне в'язання гачком. Так називають одну з технік в'язання, для якої характерна повітряна фактура з великою кількістю наскрізних дірок. Дизайнер Крістофер Кейн одним із перших, хто почав застосовувати кроше для модних показів, але в 2022 році, ажурні сукні панували на подіумах.

Такі сукні в стилі бохо відмінно поєднуються з черевиками на грубій підошві, чоботями та кросівками. А образ стилісти рекомендують доповнювати джинсовими куртками або в'язаними кардиганами.

Мереживні романтичні сукні

Прихильність до нового тренду вже продемонструвала Дженніфер Лопес на прем'єрі фільму "Перший зустрічний". Вона не збирається поки що заміж, але обрала для урочистого виходу білу мереживну сукню з пишною спідницею.

Утім, стилісти кажуть — нехай у моді рюші, оборки, тюль і мереживні вставки, але сукні мають бути скоріше у чарівному романтичному стилі, ніж у весільному. З такою сукнею добре поєднуються витончені туфлі-човники та класичні пальта і тренчі.

Сукні з бахромою

У 2022 році стилісти проголосили курс на дискотечний і святковий стиль. У моду повернувся манікюр із блискітками, туфлі зі стразами та сукні у яких можна вирушити на вечірку. Бахрома — це дуже екстравагантний спосіб декору вбрання, і з часів 1920-х дизайнери його використовували дуже помірно.

Але в 2022 році вони "відірвалися" на повну.

Чорно-білі сукні

Для тих, хто все ж таки любить стриманіші вбрання — стилісти рекомендують саме цей тренд родом із 1990-х, коли в моді були контрастні костюми та сукні. Утім, у 2022-му актуальні всі поєднання чорного та білого: горошок, смужки, анімалістичний принт.

Доповнювати такі сукні рекомендують яскравими аксесуарами: різнокольоровими сумками та туфлями, або сонцезахисними окулярами у стилі 1960-х. А також яскравими контрастними панчохами.

Сукні з вирізами

Цей тренд уже давно тримається у моді. Тим більше, що його активно популяризують селебріті на кшталт Белли Хадід, або Дуа Ліпи.

Торкнулася ця модна тенденція, до речі, не лише суконь, а й комбінезонів, блуз і купальників. Це може бути виріз на спині, симетричні вирізи на стегнах, під грудьми або плечах. Виглядає це оригінально та свіжо, а ще дуже сексуально.