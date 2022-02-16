Шэрон Стоун рассказала, что стало со знаменитым белым платьем из "Основного инстинкта"

Оказалось, что актриса забрала все наряды со съемок домой и сохранила культовый наряд

63-летня актриса Шэрон Стоун дала откровенное интервью в честь 30-летия знаменитого эротического триллера "Основной инстинкт" и рассказала, что случилось с знаменитым белым платьем. Об этом пишет InStyle.

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Шэрон Стоун призналась, что сама выбрала белое платье для знаковой сцены.

"Я помню, как спросил режиссера Пола Верховена, что он хочет, чтобы я надела для этой сцены в полицейском участке. Он в шутку сказал: "Мне все равно, даже если ты придешь в водолазке и соберешь волосы в пучок. Поэтому я ответила: "Хорошо, потому что именно об этом наряде я и думала".

Она советовалась с художником по костюмам "Основного инстинкта" Эллен Мирожник.

"Я хотела, чтобы гардероб Кэтрин и ее внешний вид выглядели актуально вне зависимости от времени, поэтому предпочла максимально лаконичный образ", — рассказывала та.

[ + – ] Культовая сцена допроса из фильма "Основной инстинкт"

Так что в знаковой сцене допроса писательницы Кэтрин Трамелл Шэрон появилась в коротком платье из белого шерстяного крепа, пальто в тон и нюдовых туфлях на шпильке. И без нижнего белья.

После съемок, призналась Шэрон, она забрала весь гардероб своей героини. Ей мало заплатили за роль, ведь тогда она была не слишком известной актрисой и большей частью снималась в боевиках в образах "подружки главного героя". За роль в "Основном инстинкте" Стоун получила полмиллиона долларов. Сумма внушительная, но гонорар Майкла Дугласа составил 14 миллионов. Так что белое платье заняло почетное место в ее шкафу.

"Я никогда не забуду момент, когда все закончилось. В зале было совершенно тихо, и моя подруга Фэй схватила меня за руку и сказала: "Не двигайся". Наконец зрители начали аплодировать, и Фэй сказала: "Теперь ты большая звезда, и все могут поцеловать тебя в задницу". В тот момент я действительно почувствовала, как моя жизнь изменилась", — рассказала Шэрон о премьере фильма, который сделал ее звездой в 32 года.

Напомним, Стоун появится в новом сезоне сериала "Бортпроводница" на HBO Max. Она исполнит роль матери главной героини, которую сыграла Кейли Куоко.