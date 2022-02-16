Шерон Стоун розповіла, що стало зі знаменитою білою сукнею з "Основного інстинкту"
З'ясувалося, що акторка забрала всі вбрання зі зйомок додому та зберегла культове вбрання.
63-річна акторка Шерон Стоун дала відверте інтерв'ю на честь 30-річчя знаменитого еротичного трилера "Основний інстинкт" і розповіла, що трапилося зі знаменитою білою сукнею. Про це пише InStyle.
Шерон Стоун зізналася, що сама обрала білу сукню для знакової сцени.
"Я пам'ятаю, як запитав режисера Пола Верговена, що він хоче, щоб я одягла для цієї сцени в поліцейській дільниці. Він жартома сказав: "Мені все одно, навіть якщо ти прийдеш у водолазці та збереш волосся в пучок. Тому я відповіла: "Добре, тому що саме про це вбрання я й думала".
Вона радилася з художником із костюмів "Основного інстинкту" Еллен Мірожник.
"Я хотіла, щоб гардероб Кетрін і її зовнішній вигляд виглядали актуально незалежно від часу, тому віддала перевагу максимально лаконічному образу", — розповідала та.
Тож у знаковій сцені допиту письменниці Кетрін Трамелл Шерон з'явилася у короткій сукні з білого вовняного крепу, пальті в тон і нюдових туфлях на шпильці. І без спідньої білизни.
Після зйомок, зізналася Шерон, вона забрала весь гардероб своєї героїні. Їй мало заплатили за роль, адже тоді вона була не надто відомою акторкою і здебільшого знімалася в бойовиках в образах "подружки головного героя". За роль в "Основному інстинкті" Стоун отримала пів мільйона доларів. Сума велика, але гонорар Майкла Дугласа становив 14 мільйонів. Тож біла сукня зайняла почесне місце в її шафі.
"Я ніколи не забуду момент, коли все закінчилося. У залі було зовсім тихо, і моя подруга Фей схопила мене за руку і сказала: "Не рухайся". Нарешті глядачі почали аплодувати, і Фей сказала: "Тепер ти велика зірка, і всі можуть поцілувати тебе в дупу". На той момент я дійсно відчула, як моє життя змінилося", — розповіла Шерон про прем'єру фільму, який зробив її зіркою у 32 роки.
Нагадаємо, Стоун з'явиться у новому сезоні серіалу "Бортпровідниця" на HBO Max. Вона зіграє роль матері головної героїні, яку зіграла Кейлі Куоко.