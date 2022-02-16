Шерон Стоун розповіла, що стало зі знаменитою білою сукнею з "Основного інстинкту"

З'ясувалося, що акторка забрала всі вбрання зі зйомок додому та зберегла культове вбрання.

63-річна акторка Шерон Стоун дала відверте інтерв'ю на честь 30-річчя знаменитого еротичного трилера "Основний інстинкт" і розповіла, що трапилося зі знаменитою білою сукнею. Про це пише InStyle.

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Шерон Стоун зізналася, що сама обрала білу сукню для знакової сцени.

"Я пам'ятаю, як запитав режисера Пола Верговена, що він хоче, щоб я одягла для цієї сцени в поліцейській дільниці. Він жартома сказав: "Мені все одно, навіть якщо ти прийдеш у водолазці та збереш волосся в пучок. Тому я відповіла: "Добре, тому що саме про це вбрання я й думала".

Вона радилася з художником із костюмів "Основного інстинкту" Еллен Мірожник.

"Я хотіла, щоб гардероб Кетрін і її зовнішній вигляд виглядали актуально незалежно від часу, тому віддала перевагу максимально лаконічному образу", — розповідала та.

[ + – ] Культова сцена допиту з фільму "Основний інстинкт"

Тож у знаковій сцені допиту письменниці Кетрін Трамелл Шерон з'явилася у короткій сукні з білого вовняного крепу, пальті в тон і нюдових туфлях на шпильці. І без спідньої білизни.

Після зйомок, зізналася Шерон, вона забрала весь гардероб своєї героїні. Їй мало заплатили за роль, адже тоді вона була не надто відомою акторкою і здебільшого знімалася в бойовиках в образах "подружки головного героя". За роль в "Основному інстинкті" Стоун отримала пів мільйона доларів. Сума велика, але гонорар Майкла Дугласа становив 14 мільйонів. Тож біла сукня зайняла почесне місце в її шафі.

"Я ніколи не забуду момент, коли все закінчилося. У залі було зовсім тихо, і моя подруга Фей схопила мене за руку і сказала: "Не рухайся". Нарешті глядачі почали аплодувати, і Фей сказала: "Тепер ти велика зірка, і всі можуть поцілувати тебе в дупу". На той момент я дійсно відчула, як моє життя змінилося", — розповіла Шерон про прем'єру фільму, який зробив її зіркою у 32 роки.

Нагадаємо, Стоун з'явиться у новому сезоні серіалу "Бортпровідниця" на HBO Max. Вона зіграє роль матері головної героїні, яку зіграла Кейлі Куоко.