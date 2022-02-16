По стопам отца: дочь Джонни Деппа появилась на съемочной площадке в авангардном наряде

Платье привлекало к себе внимание высокими вырезами и разрезами по бокам, а также необычной отделкой.

22-летння дочь Джонни Деппа Лили-Роуз, которая сейчас снимается в проекте The Weeknd для канала HBO "Идол", была замечена на съемочной площадке в очень необычном платье, сообщает Daily Mail.

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В Лос-Анджелесе, где проходят съемки, девушка щеголяла в темно-синем платье с черной отделкой, с вырезами и очень высокими разрезами по бокам. Ее волосы были завиты, а на лицо нанесен макияж для очередной сцены фильма.

Лили Роуз играет вместе с The Weeknd в драме, рассказывающей о женщине-поп-звезде, закрутившей роман с таинственным владельцем клуба, который также является лидером секты. Сценарий к фильму написал сам Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd), а помогал ему Сэм Левинсон.

В перерывах между съемками Лили-Роуз накинула поверх платья пальто, а также курила в компании еще одной актрисы.

Роль в "Идоле" – не первая работа в кино для Лили-Роуз. Ранее она снялась в научно-фантастическом триллере "Поколение Вояджер", который вышел на экраны в прошлом году, а также в драме "Волк". В декабре она закончила съемки в хоррор-комедии "Тихая ночь".

ЛилиРоуз – дочь американского актера Джонни Деппа и французской модели и певицы Ванессы Паради. Пара прожила вместе 14 лет, но так и не оформила свои отношения. Впервые они познакомились в 1993 году, но не обратили друг на друга особого внимания.

По-настоящему судьбоносная встреча состоялась через пять лет. Отношения начались во время съемок фильма "Девятые врата" режиссера Романа Полански, а уже через три месяца Ванесса сообщила о беременности. На свет появился первенец пары – Лили-Роуз, и рождение дочери изменило Деппа навсегда. Он буквально упивался отцовством и стал очень семейным человеком.

В 2002 на свет появился сын Джек Кристофер, и Джонни признавался, что он – самый счастливый человек в мире.

Первые проблемы между нами начались в 2010 году, когда поползли слухи о романе Деппа с партнершей по фильму "Мрачные тени", однако только в 2012 году он рассказал об отношениях с Эмбер Херд, ради которой, не задумываясь, бросил Ванессу, и сразу же повел молодую возлюбленную под венец.

Всего через 16 месяцев после свадьбы Депп и Херд со скандалом развелись, причем бывшая жена обвинила его в домашнем насилии, что стоило ему карьеры.

Все это время Ванесса продолжала поддерживать Джонни, репутация которого только сейчас начала медленно восстанавливаться.

Сейчас Депп общается с детьми. Его дочь стала успешной моделью и теперь, как видно, активно строит и актерскую карьеру.