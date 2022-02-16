Слідами батька: дочка Джонні Деппа з'явилася на знімальному майданчику в авангардному вбранні

Сукня привертала до себе увагу високими вирізами та розрізами з боків, а також незвичайним оздобленням.

22-річна донька Джонні Деппа Лілі-Роуз, яка зараз знімається в проєкті The Weeknd для каналу HBO "Ідол", була помічена на знімальному майданчику в дуже незвичайній сукні, повідомляє Daily Mail.

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У Лос-Анджелесі, де відбуваються зйомки, дівчина хизувалася в темно-синій сукні з чорною обробкою, з вирізами та дуже високими розрізами з боків. Її волосся було завите, а на обличчя нанесений макіяж для чергової сцени фільму.

Лілі-Роуз грає разом із The Weeknd у драмі, що розповідає про жінку-поп-зірку, яка закрутила роман із таємничим власником клубу, який також є лідером секти. Сценарій до фільму написав сам Абель Тесфає (справжнє ім'я The Weeknd), а допомагав йому Сем Левінсон.

У перервах між зйомками Лілі-Роуз накинула поверх сукні пальто, а також курила в компанії ще однієї акторки.

Роль у "Ідолі" — не перша робота в кіно для Лілі-Роуз. Раніше вона знялася в науково-фантастичному трилері "Покоління Вояджер", який вийшов на екрани минулого року, а також у драмі "Вовк". У грудні вона закінчила зйомки в хорор-комедії "Тиха ніч".

Лілі-Роуз – дочка американського актора Джонні Деппа та французької моделі та співачки Ванесси Параді. Пара прожила разом 14 років, але так і не оформила своїх стосунків. Уперше вони познайомилися в 1993 році, але не звернули одне на одного особливої уваги.

По-справжньому доленосна зустріч відбулася за п'ять років. Стосунки почалися під час зйомок фільму "Дев'ята брама" режисера Романа Поланскі, а вже через три місяці Ванесса повідомила про вагітність. На світ з'явився первісток пари – Лілі-Роуз, і народження дочки змінило Деппа назавжди. Він буквально насолоджувався батьківством і став дуже сімейною людиною.

У 2002 році на світ з'явився син Джек Крістофер, і Джонні зізнавався, що він – найщасливіша людина у світі.

Перші проблеми між нами почалися у 2010 році, коли поповзли чутки про роман Деппа з партнеркою по фільму "Похмурі тіні", проте тільки у 2012 році він розповів про стосунки з Ембер Герд, заради якої, не замислюючись, покинув Ванессу й одразу ж повів молоду кохану під вінець.

Загалом через 16 місяців після весілля Депп і Герд зі скандалом розлучилися, причому колишня дружина звинуватила його в домашньому насильстві, що коштувало йому кар'єри.

Весь цей час Ванесса продовжувала підтримувати Джонні, репутація якого тільки-но почала повільно відновлюватися.

Наразі Депп спілкується з дітьми. Його донька стала успішною моделлю і тепер, очевидно, активно будує й акторську кар'єру.