Netflix снимет фильм по игре BioShock

Стриминговый сервис подтвердил, что возьмется за одну из самых известных компьютерных игр прошлых лет

Представители Netflix подтвердили, что займутся экранизацией популярной компьютерной игры BioShock и уже работает с игровыми студиями 2K и Take-Two Interactive над киноадаптацией. Об этом пишет Variety.

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Права на экранизацию были приобретены немного раньше, и проект находится на ранней стадии производства — сейчас идет поиск сценаристов, режиссера и подбор актеров. Дата начала съемок и дата выхода экранизации неизвестна.

Появятся ли в фильме по BioShock от Netflix персонажи и места из подводного города Восторг (место действий BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite: Burial at Sea), а также летающего города Колумбия из BioShock Infinite, пока неизвестно.

[ + – ] Трейлер игры BioShock

Но Netflix в рамках анонса уже опубликовал изображение с Большим Папочкой и Маленькой Сестричкой, так что можно утверждать, что эти культовые персонажи BioShock станут частью истории.

2K, принадлежащая Take-Two уж работает над следующей частью игры BioShock, но когда она выйдет – неизвестно. В студии предупреждали, что создание четвертой части займет несколько лет.

По слухам, в новой игре будет рассказываться о вымышленном антарктическом городе в шестидесятые годы XX века.

В первой игре рассказывалась печальная история утопического подводного города "Восторг", жители которого подсели на препарат, дающий суперсилы. Главный персонаж, Джек, попал в город случайно, потерпев кораблекрушение. Критики высоко оценили игру, отметив мрачный и роскошный антураж в стиле ар-деко, проработанный сценарий и гнетущую, но увлекательную атмосферу.

Впрочем, фанаты игры отнеслись к новому анонсу экранизации с опаской. Игра BioShock, которая вышла в 2007 году, должна была быть экранизирована к 2010 году, режиссером стал Гор Вербински. Но на студии Universal Studios опасались, что фильм с высоким рейтингом и стоимостью в 200 миллионов себя не окупит и проект отменили.

Так что, Netflix предстоит нелегкая задача.