Netflix зніме фільм за грою BioShock

Стрімінговий сервіс підтвердив, що візьметься за одну з найвідоміших комп'ютерних ігор минулих років.

Представники Netflix підтвердили, що візьмуться за екранізацію популярної комп'ютерної гри BioShock і вже працюють з ігровими студіями 2K і Take-Two Interactive над кіноадаптацією. Про це пише Variety.

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Права на екранізацію було придбано трохи раніше, і проєкт на ранній стадії виробництва — наразі триває пошук сценаристів, режисера та підбір акторів. Дата початку зйомок та дата виходу екранізації невідома.

Чи з'являться у фільмі BioShock від Netflix персонажі та місця з підводного міста Захоплення (місце дій BioShock, BioShock 2 і BioShock Infinite: Burial at Sea), а також міста, що літає, Колумбія з BioShock Infinite, поки невідомо.

[ + – ] Трейлер ігри BioShock

Але Netflix у межах анонсу вже опублікував зображення з Великим Татком та Маленькою Сестричкою, так що можна стверджувати, що ці культові персонажі BioShock стануть частиною історії.

2K, що належить Take-Two, вже працює над наступною частиною гри BioShock, але коли вона вийде – невідомо. У студії попереджали, що створення четвертої частини триватиме кілька років.

З чуток, у новій грі розповідатиметься про вигадане антарктичне місто у шістдесяті роки XX століття.

У першій грі розповідалася сумна історія утопічного підводного міста "Захоплення", мешканці якого підсіли на препарат, що дає суперсили. Головний персонаж, Джек, потрапив у місто випадково, зазнавши аварії корабля. Критики високо оцінили гру, зазначивши похмурий та розкішний антураж у стилі ар деко, опрацьований сценарій та гнітючу, але захопливу атмосферу.

Втім, фанати гри сприйняли новий анонс екранізації з побоюванням. Гра BioShock, яка вийшла у 2007 році, мала бути екранізована до 2010 року, режисером став Гор Вербінскі. Але на студії Universal Studios побоювалися, що фільм із високим рейтингом та вартістю 200 мільйонів себе не окупить і проєкт скасували.

Отже, Netflix має нелегке завдання.