Кража статуэтки и неуместные поцелуи. Самые громкие скандалы церемонии "Оскар"
В скором времени нас ожидает 94-я церемония награждения премией "Оскар", а это значит, что пора вспомнить, чем запомнились предыдущие мероприятия
В 2022 году церемония награждения кинопремией "Оскар", или просто "Оскар", пройдет по всем правилам: с ведущими, роскошными платьями на красной дорожке и, как предвкушают журналисты, новыми интересными событиями.
За всю свою историю существования церемония неоднократно упоминалась на первых полосах не только в связи с громкими победами, но и со скандалами. Уже неоднократно обсуждалась церемония 1940 года, когда темнокожую актрису Хэти Макдауэлл, получившую статуэтку за роль второго плана в "Унесенных ветром", отсадили в другую часть зала, а награду за Марлона Брандо в 1974 году вышла получать индейская девушка Сачина Маленькое перо.
Теперь премию могут получать только номинанты лично, а тема расизма возникла только в 2016 году, когда режиссер Спайк Ли обвинил киноакадемиков, что церемония "слишком белая". В свою очередь президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс пообещала пересмотреть правила отбора картин и состав самих академиков, чтобы избежать подобных дискриминирующих ситуаций в будущем.
Но и без этого "Оскар" есть за что вспомнить. Фокус собрал топ-5 скандальных происшествий кинопремии за последние годы.
Никаких заявлений
Организаторы церемонии очень не любят, когда со сцены звучит что-либо кроме благодарственных слов и имен номинантов. Так что когда в 1993 году Ричард Гир, вручавший одну из наград, начал говорить о нарушениях прав человека в Китае и раскритиковал политику Дэн Сяопина в Тибете, то актер получил запрет на появление на "Оскаре" на 20 лет.
На той же церемонии Тим Роббинс и Сьюзен Сарандон пытались сообщить о проблеме распространения ВИЧ среди населения Гаити, за что также получили бан. Но не такой долгий, как Гир.
Сарандон уже через три года появилась на церемонии, когда была номинирована за роль в фильме "Мертвец идет", а Тим Роббинс пришел за своей статуэткой за "Лучшую мужскую роль второго плана" в картине Клинта Иствуда "Таинственная река" через 11 лет.
В 2013 году не дали высказаться Биллу Уэстенхоферу, который получил награду за "Лучшие визуальные эффекты" в картине "Жизнь Пи". Он заговорил о бастующих из-за низких зарплат работниках киностудий, но его заглушили громкой музыкой из фильма "Челюсти".
Кража "Оскаров"
Надо отметить, что статуэтки изготовлены из сплава олова, сурьмы и меди и покрыты оболочкой из 24-каратного золота, себестоимость каждой около 400 долларов, но на церемонию они прибывают безымянными, чтобы никто заранее не узнал имена победителей.
Но в 2000 году 40 статуэток были украдены. Пропажа была обнаружена на складе транспортной компании Roadway Express, куда несколько коробок со статуэтками были доставлены из Чикаго. Неясно, что хотели с ними делать похитители, но они от них избавились, выкинув в мусорник. Нашел их некий Уилли Фалджир, который искал целые картонные коробки. Ему выплатили награду в 50 тысяч долларов и пригласили на церемонию.
Впрочем, в этом же году Киноакадемию преследовали неудачи: сначала пропали бюллетеней для голосования, которое должно определить победителей, а потом письма с бланками, отправленные киноакадемикам, были потеряны почтой.
Неуместные поцелуи
Анджелина Джоли на церемонию в 2000-м году явилась со своим братом, Джеймсом Хейвеном. Пара выбрала не слишком удачные наряды, за что их потом сравнивали с персонажами из "Семейки Адамс". Но главное событие произошло на афтерпати Vanity Fair. Родные брат и сестра обменялись страстным поцелуем в губы. А потом Джоли заявила, что "влюблена в своего брата". Позже им пришлось объясняться. Джоли сказала, что это был короткий поцелуй поддержки, ведь накануне они посетили свою тяжело больную мать. А Джеймс заявил, что просто поздравил сестру с "Оскаром" за роль в фильме "Прерванная жизнь". Но надо отметить, что это уже был второй поцелуй — первый раз брат с сестрой поцеловались на церемонии "Золотой глобус" в том же году
Впрочем, три года спустя страстный поцелуй произошел прямо на сцене.
Эдриен Броуди получил статуэтку за роль в фильме "Пианист" и поцеловал Холли Берри, которая вручила ему награду. Лобзание вышло слишком откровенным, по мнению зрителей.
Ошибочные победители
Но все эти скандалы меркнут по сравнению с конфузом, который случился в 2017 году. Объявляя лучший фильм, ветераны Голливуда Уоррен Битти и Фэй Данауэй открыли конверт и заявили, что статуэтка досталась мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Никто не удивился, потому что до этого картина уже собрала шесть наград. Команда поднялась на сцену, продюсер Джордан Хоровиц успел поблагодарить жену и киноакадемиков, когда на заднем плане возникла суматоха и мужчина с наушником дал понять, что произошла ошибка и лучшим фильмом стал "Лунный свет".
Именно Хоровиц объявил победителей, но момент был испорчен. Оказалось, что виноват в скандале сотрудник аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Брайан Каллинан, который отвечал за конверты, но перепутал их и выдал ведущим конверт с победительницей за "лучшую женскую роль" – Эммой Стоун.
Спасибо маме
В 2021 году церемония вышла скомканной, не смотря на усилия организаторов. Из-за пандемии не было дефиле по красной дорожке, сама церемония прошла на вокзале и многие номинанты, вроде режиссера Хлои Чжао, решили не одеваться в стиле "голливудского гламура", хоть о том просили организаторы.
Несколько разрядил обстановку 32-летний актер Дэниел Калуи, который получил "Оскар" за роль второго плана в фильме "Иуда и черный мессия". Актер был так взволнован, что в своей благодарственной речи упомянул секс своих родителей. Мама актера, которая присутствовала на церемонии была не слишком счастлива.
"Вы должны радоваться жизни, ребята! Мы дышим, ходим, это невероятно. Это невероятно. Моя мама, мой папа, у них был секс. Это потрясающе. Вы понимаете? Я здесь. Вы понимаете, о чем я? Я так счастлив, что живу", — сообщил актер со сцены.
Бонус: псевдороман Леди Гаги и Брэдли Купера
В 2019 году Леди Гага стала обладательницей статуэтки за песню Shallow из фильма "Звезда родилась". Она блистала в роскошном наряде и драгоценном колье от Tiffany, став третьей женщиной, которая его надевала. До нее колье за 30 миллионов с желтым бриллиантом надевали только светская львица Мэри Уайтхаус и актриса Одри Хэпберн. Но апофеозом церемонии стало выступление Гаги и ее партнера по фильму Брэдли Купера.
Их дуэт был настолько чувственным, что их немедленно заподозрили в романе. Тем более, что буквально перед церемонией Гага рассталась со своим бойфрендом, а о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно вскоре после нее. Гагу называли разлучницей и засыпали гневными комментариями в соцсетях, хотя и она и Брэдли всячески отрицали существование романа и говорили, что их связывает только дружба.
Напомним, ранее стало известно, кто был номинирован на премию "Оскар" в 2022 году. Среди фаворитов "Дюна" и "Власть пса", а "Дом Гуччи" получил лишь одну номинацию.