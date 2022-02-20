Кража статуэтки и неуместные поцелуи. Самые громкие скандалы церемонии "Оскар"

В скором времени нас ожидает 94-я церемония награждения премией "Оскар", а это значит, что пора вспомнить, чем запомнились предыдущие мероприятия

В 2022 году церемония награждения кинопремией "Оскар", или просто "Оскар", пройдет по всем правилам: с ведущими, роскошными платьями на красной дорожке и, как предвкушают журналисты, новыми интересными событиями.

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За всю свою историю существования церемония неоднократно упоминалась на первых полосах не только в связи с громкими победами, но и со скандалами. Уже неоднократно обсуждалась церемония 1940 года, когда темнокожую актрису Хэти Макдауэлл, получившую статуэтку за роль второго плана в "Унесенных ветром", отсадили в другую часть зала, а награду за Марлона Брандо в 1974 году вышла получать индейская девушка Сачина Маленькое перо.

Теперь премию могут получать только номинанты лично, а тема расизма возникла только в 2016 году, когда режиссер Спайк Ли обвинил киноакадемиков, что церемония "слишком белая". В свою очередь президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс пообещала пересмотреть правила отбора картин и состав самих академиков, чтобы избежать подобных дискриминирующих ситуаций в будущем.

Но и без этого "Оскар" есть за что вспомнить. Фокус собрал топ-5 скандальных происшествий кинопремии за последние годы.

Никаких заявлений

Организаторы церемонии очень не любят, когда со сцены звучит что-либо кроме благодарственных слов и имен номинантов. Так что когда в 1993 году Ричард Гир, вручавший одну из наград, начал говорить о нарушениях прав человека в Китае и раскритиковал политику Дэн Сяопина в Тибете, то актер получил запрет на появление на "Оскаре" на 20 лет.

[ + – ] Политическое заявление Ричарда Гира о ситуации в Китае

На той же церемонии Тим Роббинс и Сьюзен Сарандон пытались сообщить о проблеме распространения ВИЧ среди населения Гаити, за что также получили бан. Но не такой долгий, как Гир.

Сарандон уже через три года появилась на церемонии, когда была номинирована за роль в фильме "Мертвец идет", а Тим Роббинс пришел за своей статуэткой за "Лучшую мужскую роль второго плана" в картине Клинта Иствуда "Таинственная река" через 11 лет.

В 2013 году не дали высказаться Биллу Уэстенхоферу, который получил награду за "Лучшие визуальные эффекты" в картине "Жизнь Пи". Он заговорил о бастующих из-за низких зарплат работниках киностудий, но его заглушили громкой музыкой из фильма "Челюсти".

Кража "Оскаров"

Надо отметить, что статуэтки изготовлены из сплава олова, сурьмы и меди и покрыты оболочкой из 24-каратного золота, себестоимость каждой около 400 долларов, но на церемонию они прибывают безымянными, чтобы никто заранее не узнал имена победителей.

Но в 2000 году 40 статуэток были украдены. Пропажа была обнаружена на складе транспортной компании Roadway Express, куда несколько коробок со статуэтками были доставлены из Чикаго. Неясно, что хотели с ними делать похитители, но они от них избавились, выкинув в мусорник. Нашел их некий Уилли Фалджир, который искал целые картонные коробки. Ему выплатили награду в 50 тысяч долларов и пригласили на церемонию.

[ + – ] "Оскары", найденные в мусорном баке

Впрочем, в этом же году Киноакадемию преследовали неудачи: сначала пропали бюллетеней для голосования, которое должно определить победителей, а потом письма с бланками, отправленные киноакадемикам, были потеряны почтой.

Неуместные поцелуи

Анджелина Джоли на церемонию в 2000-м году явилась со своим братом, Джеймсом Хейвеном. Пара выбрала не слишком удачные наряды, за что их потом сравнивали с персонажами из "Семейки Адамс". Но главное событие произошло на афтерпати Vanity Fair. Родные брат и сестра обменялись страстным поцелуем в губы. А потом Джоли заявила, что "влюблена в своего брата". Позже им пришлось объясняться. Джоли сказала, что это был короткий поцелуй поддержки, ведь накануне они посетили свою тяжело больную мать. А Джеймс заявил, что просто поздравил сестру с "Оскаром" за роль в фильме "Прерванная жизнь". Но надо отметить, что это уже был второй поцелуй — первый раз брат с сестрой поцеловались на церемонии "Золотой глобус" в том же году

[ + – ] Поцелуй Анджелины Джоли и Джеймса Хейвена на "Золотом глобусе" Фото: Getty Images

Впрочем, три года спустя страстный поцелуй произошел прямо на сцене.

[ + – ] Страстный, хоть и неуместный поцелуй Эдриена Броуди и Холли Берри на церемонии "Оскар"

Эдриен Броуди получил статуэтку за роль в фильме "Пианист" и поцеловал Холли Берри, которая вручила ему награду. Лобзание вышло слишком откровенным, по мнению зрителей.

Ошибочные победители

Но все эти скандалы меркнут по сравнению с конфузом, который случился в 2017 году. Объявляя лучший фильм, ветераны Голливуда Уоррен Битти и Фэй Данауэй открыли конверт и заявили, что статуэтка досталась мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Никто не удивился, потому что до этого картина уже собрала шесть наград. Команда поднялась на сцену, продюсер Джордан Хоровиц успел поблагодарить жену и киноакадемиков, когда на заднем плане возникла суматоха и мужчина с наушником дал понять, что произошла ошибка и лучшим фильмом стал "Лунный свет".

[ + – ] Конфуз во время объявления победителей в номинации "Лучший фильм"

Именно Хоровиц объявил победителей, но момент был испорчен. Оказалось, что виноват в скандале сотрудник аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Брайан Каллинан, который отвечал за конверты, но перепутал их и выдал ведущим конверт с победительницей за "лучшую женскую роль" – Эммой Стоун.

Спасибо маме

В 2021 году церемония вышла скомканной, не смотря на усилия организаторов. Из-за пандемии не было дефиле по красной дорожке, сама церемония прошла на вокзале и многие номинанты, вроде режиссера Хлои Чжао, решили не одеваться в стиле "голливудского гламура", хоть о том просили организаторы.

Несколько разрядил обстановку 32-летний актер Дэниел Калуи, который получил "Оскар" за роль второго плана в фильме "Иуда и черный мессия". Актер был так взволнован, что в своей благодарственной речи упомянул секс своих родителей. Мама актера, которая присутствовала на церемонии была не слишком счастлива.

[ + – ] Эмоциональная речь Дэниела Калуи

"Вы должны радоваться жизни, ребята! Мы дышим, ходим, это невероятно. Это невероятно. Моя мама, мой папа, у них был секс. Это потрясающе. Вы понимаете? Я здесь. Вы понимаете, о чем я? Я так счастлив, что живу", — сообщил актер со сцены.

Бонус: псевдороман Леди Гаги и Брэдли Купера

В 2019 году Леди Гага стала обладательницей статуэтки за песню Shallow из фильма "Звезда родилась". Она блистала в роскошном наряде и драгоценном колье от Tiffany, став третьей женщиной, которая его надевала. До нее колье за 30 миллионов с желтым бриллиантом надевали только светская львица Мэри Уайтхаус и актриса Одри Хэпберн. Но апофеозом церемонии стало выступление Гаги и ее партнера по фильму Брэдли Купера.

[ + – ] Страстный дуэт Леди Гаги и Брэдли Купера, спровоцировавший море слухов

Их дуэт был настолько чувственным, что их немедленно заподозрили в романе. Тем более, что буквально перед церемонией Гага рассталась со своим бойфрендом, а о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк стало известно вскоре после нее. Гагу называли разлучницей и засыпали гневными комментариями в соцсетях, хотя и она и Брэдли всячески отрицали существование романа и говорили, что их связывает только дружба.

Напомним, ранее стало известно, кто был номинирован на премию "Оскар" в 2022 году. Среди фаворитов "Дюна" и "Власть пса", а "Дом Гуччи" получил лишь одну номинацию.