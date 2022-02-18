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Нескромное обаяние аферистов. Почему стоит посмотреть сериал "Изобретая Анну"

Лидия Новоселецкая
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Сериал "Изобретая Анну" 2022 фото
Фото: Кадр из сериала "Изобретая Анну"

Новый проект Netflix бьет рекорды просмотров и вырывается в топ самых обсуждаемых картин февраля. Разбирались, стоит ли тратить 9 часов времени на историю о русской эмигрантке с выдающимися способностями аферистки

На прошлой неделе на стриминговой платформе Netflix стартовал сериал о мошеннице российского происхождения — Анне Сорокиной, которая с легкостью стала частью светского общества Нью-Йорка, не обладая ни деньгами, ни связями, ни происхождением. Сериал "Изобретая Анну" быстро обрел популярность и высокие рейтинги просмотров, что не так часто происходит с киноисториями, основанными на реальных фактах. Разбирались в плюсах и минусах нового проекта Шонды Раймс — создательницы "Скандала", "Бриджертонов" и ранее — "Анатомии страсти".

Трейлер сериала "Изображая Анну"

Осенью 2017 года журналистка с "подмоченной" репутацией Вивиан Кент, чья карьера переживает не лучшие времена и рискует окончательно провалиться, решает заняться расследованием истории Анны Делви — 26-летней эмигрантки из России, которая несколько лет выдавала себя за наследницу многомилионного состояния из Германии. Аферистка Анна Сорокина с легкостью производила впечатление на представителей высшего общества Нью-Йорка и обрастала связями в среде галеристов, арт-дилеров, стилистов, топовых архитекторов и владельцев элитной недвижимости на Манхеттене.

"Изобретая Анну" — сериал о русской аферистке в Нью-Йорке

Девушке удавалось вести роскошный образ жизни, посещать Недели моды в главных мировых столицах, проводить время на яхтах и в загородных домах миллионеров. При этом, ее везде принимали за "свою". Ее жертвы обмана отмечали умение Анны разбираться в моде, винах и предметах искусства, сама же Сорокина утверждала, что обладает фотографической памятью, математическими талантами и говорит на многих языках, включая мандаринский.

На момент ареста, Анне удалось присвоить суммы, которые исчислялись сотнями тысяч долларов и евро, окончательный размер которых достоверно неизвестен из-за нежелания многих жертв в среде high society выглядеть обманутыми и униженными. По официальной версии следствия, размер хищений составил более 200 тысяч долларов.

Кадр из сериала "Изобретая Анну" фото
Кадр из сериала "Изобретая Анну"

На протяжении всего сериала зритель наблюдает за психологической дуэлью журналистки Вивиан Кент, которая взялась рассказать реальную историю "светской львицы" и талантливого манипулятора Анны — расчетливой эмигрантки, для которой аспекты демонстрации эго и социального превосходства являются приоритетными. Впрочем, зрителю дают понять, что именно благодаря таким критериям жизненных приоритетов Анна и стала героиней подобной истории. Делви-Сорокина уверена в правильности своей позиции и такой безапелляционный цинизм, безусловно, придает ей обаяния в глазах зрителя, привыкшего жить в рамках моральных ограничений. "Вы приехали как обычный посетитель, а если бы вы явились как представитель СМИ, нам бы выделили отдельную комнату для общения и вас привезли бы на машине, как вип-гостя". — замечает Анна журналистке в одну из первых встреч в тюрьме. После чего заключенная делает своей посетительнице замечание из-за немодной одежды.

Далее зрителя поэтапно знакомят с не особо глубокими персонажами истории, чьи интересы сводятся исключительно к ежедневному подтверждению значимости собственного статуса в обществе, чем наводят на мысль об их сходстве с главной героиней. В результате мы видим историю, в которой нет позитивных и негативных персонажей, и наблюдателю за событиями в сюжете трудно определиться с позицией, кому сопереживать и кого отнести к отряду злодеев.

Сериал "Изобретая Анну" 2022
Кадр из сериала "Изобретая Анну"

Плюсы и минусы сериала об эмигрантке из России

Из минусов проекта стоит отметить подчеркнутую реалистичность повествования и отсутствие художественных приемов при создании образов. Персонажи слишком жизненные и плоские. В них нет драмы, "двойного дна" и загадок. Ни один из героев не переживает эволюцию и не удивляет зрителя многогранностью. За исключением, пожалуй, героини журналистки Вивиан Кент, которой предстоит непростая задача заслужить уважение злой интеллектуалки Анны, а для этого ей нужно выйти за рамки привычных ограничений и раскрыть для себя свои "теневые стороны". За остальными персонажами наблюдать довольно скучно, включая главную героиню — на протяжении развития сюжета они "статичны". С таким же успехом, картину можно было снять в жанре документалки.

Из безусловных плюсов сериала — мощная эстетическая составляющая. Зрители, вслед за главной героиней, перемещаются из загородного особняка в Хемптонс, на яхту владелицы миллионного состояния, далее — в особняк на Манхеттене. Сценаристы сделали ставку на эффектные интерьеры и съемки на натуре в мировых столицах. Отдельного внимания заслуживает работа стилистов и художников по костюмам: в сериале точно есть, на что посмотреть!

Так стоит ли тратить девять часов времени на просмотр сериала об Анне Делви (Сорокиной)?

  • Да, если вы соскучились по эстетике и ленты с красивыми видами и хорошей одеждой дарят вам вдохновение
  • И нет, если фильмы о жестоких манипуляторах и не слишком высоких человеческих ценностях вызывают у вас отторжение несовместимое с энтузиазмом продолжать следить за развитием сюжета.