Нескромное обаяние аферистов. Почему стоит посмотреть сериал "Изобретая Анну"

Новый проект Netflix бьет рекорды просмотров и вырывается в топ самых обсуждаемых картин февраля. Разбирались, стоит ли тратить 9 часов времени на историю о русской эмигрантке с выдающимися способностями аферистки

На прошлой неделе на стриминговой платформе Netflix стартовал сериал о мошеннице российского происхождения — Анне Сорокиной, которая с легкостью стала частью светского общества Нью-Йорка, не обладая ни деньгами, ни связями, ни происхождением. Сериал "Изобретая Анну" быстро обрел популярность и высокие рейтинги просмотров, что не так часто происходит с киноисториями, основанными на реальных фактах. Разбирались в плюсах и минусах нового проекта Шонды Раймс — создательницы "Скандала", "Бриджертонов" и ранее — "Анатомии страсти".

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[ + – ] Трейлер сериала "Изображая Анну"

Осенью 2017 года журналистка с "подмоченной" репутацией Вивиан Кент, чья карьера переживает не лучшие времена и рискует окончательно провалиться, решает заняться расследованием истории Анны Делви — 26-летней эмигрантки из России, которая несколько лет выдавала себя за наследницу многомилионного состояния из Германии. Аферистка Анна Сорокина с легкостью производила впечатление на представителей высшего общества Нью-Йорка и обрастала связями в среде галеристов, арт-дилеров, стилистов, топовых архитекторов и владельцев элитной недвижимости на Манхеттене.

"Изобретая Анну" — сериал о русской аферистке в Нью-Йорке

Девушке удавалось вести роскошный образ жизни, посещать Недели моды в главных мировых столицах, проводить время на яхтах и в загородных домах миллионеров. При этом, ее везде принимали за "свою". Ее жертвы обмана отмечали умение Анны разбираться в моде, винах и предметах искусства, сама же Сорокина утверждала, что обладает фотографической памятью, математическими талантами и говорит на многих языках, включая мандаринский.

На момент ареста, Анне удалось присвоить суммы, которые исчислялись сотнями тысяч долларов и евро, окончательный размер которых достоверно неизвестен из-за нежелания многих жертв в среде high society выглядеть обманутыми и униженными. По официальной версии следствия, размер хищений составил более 200 тысяч долларов.

[ + – ] Кадр из сериала "Изобретая Анну"

На протяжении всего сериала зритель наблюдает за психологической дуэлью журналистки Вивиан Кент, которая взялась рассказать реальную историю "светской львицы" и талантливого манипулятора Анны — расчетливой эмигрантки, для которой аспекты демонстрации эго и социального превосходства являются приоритетными. Впрочем, зрителю дают понять, что именно благодаря таким критериям жизненных приоритетов Анна и стала героиней подобной истории. Делви-Сорокина уверена в правильности своей позиции и такой безапелляционный цинизм, безусловно, придает ей обаяния в глазах зрителя, привыкшего жить в рамках моральных ограничений. "Вы приехали как обычный посетитель, а если бы вы явились как представитель СМИ, нам бы выделили отдельную комнату для общения и вас привезли бы на машине, как вип-гостя". — замечает Анна журналистке в одну из первых встреч в тюрьме. После чего заключенная делает своей посетительнице замечание из-за немодной одежды.

Далее зрителя поэтапно знакомят с не особо глубокими персонажами истории, чьи интересы сводятся исключительно к ежедневному подтверждению значимости собственного статуса в обществе, чем наводят на мысль об их сходстве с главной героиней. В результате мы видим историю, в которой нет позитивных и негативных персонажей, и наблюдателю за событиями в сюжете трудно определиться с позицией, кому сопереживать и кого отнести к отряду злодеев.

[ + – ] Кадр из сериала "Изобретая Анну"

Плюсы и минусы сериала об эмигрантке из России

Из минусов проекта стоит отметить подчеркнутую реалистичность повествования и отсутствие художественных приемов при создании образов. Персонажи слишком жизненные и плоские. В них нет драмы, "двойного дна" и загадок. Ни один из героев не переживает эволюцию и не удивляет зрителя многогранностью. За исключением, пожалуй, героини журналистки Вивиан Кент, которой предстоит непростая задача заслужить уважение злой интеллектуалки Анны, а для этого ей нужно выйти за рамки привычных ограничений и раскрыть для себя свои "теневые стороны". За остальными персонажами наблюдать довольно скучно, включая главную героиню — на протяжении развития сюжета они "статичны". С таким же успехом, картину можно было снять в жанре документалки.

Из безусловных плюсов сериала — мощная эстетическая составляющая. Зрители, вслед за главной героиней, перемещаются из загородного особняка в Хемптонс, на яхту владелицы миллионного состояния, далее — в особняк на Манхеттене. Сценаристы сделали ставку на эффектные интерьеры и съемки на натуре в мировых столицах. Отдельного внимания заслуживает работа стилистов и художников по костюмам: в сериале точно есть, на что посмотреть!

Так стоит ли тратить девять часов времени на просмотр сериала об Анне Делви (Сорокиной)?