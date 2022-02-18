Антитренды маникюра весны 2022. Как не стоит красить ногти в новом сезоне

Мода на маникюр такая же переменчивая, как подиумная и масс-маркет. Но есть несколько трендов, которые точно стоит пока придержать до лучших времен

Во время пандемии маникюр стал одним из немногих бьюти-процедур, которые каждая модница могла себе позволить, не выходя из дома. Так что в соцсетях стали появляться совершенно новые дизайны нейл-арта и оригинальные тренды.

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Но в 2022 году наметились некоторые тенденции, так что уже сейчас можно утверждать, что выйдет из моды и как не следует красить ногти. Впрочем, тренды коснулись не только цвета, но и формы ногтей.

Фокус собрал топ-5 антитрендов 2022 года.

Слишком геометрическая форма ногтей

Стилет, балерина и квадрат – отличает их резкие линии и геометрическая форма. Прямые углы в маникюре уже не в моде. Хотя мастера маникюра ранее утверждали, что именно эти вышеперечисленные формы ногтей подходят для определенного типа рук, но это не совсем так. Есть более изящные альтернативы – квадрат с закругленными кончиками, миндалевидная форма, или овальная.

[ + – ] Слишком геометрическая форма больше не в моде

Такой дизайн придает рукам мягкости, элегантности и утонченности. И лучшее тому подтверждение – певица Адель. Она уже давно отдает предпочтение длинным ногтям мягкой закругленной формы и ее руки выглядят очень ухожено.

Цветочный дизайн ногтей

Точнее неуклюжий и наивный цветочный дизайн.

[ + – ] Цветочки - больше не в моде

Сейчас мастера маникюра предлагают выбирать аккуратные цветочные аппликации, напоминающие классические английские принты и оставить в прошлом цветочки, напоминающие детские рисунки.

Скучный френч

Обычный классический французский маникюр, которым щеголяли модницы в начале 2000-х, уже давно не в трендах, но до сих пор остаются поклонницы этого стиля, считая, что именно он является идеальным нейтральным маникюром, которых подходит к любому наряду и образу.

[ + – ] Классический френч - антитренд 2022

Несомненно, это так. Именно с этой целью классический французский маникюр и создавался. Но с той поры появилось немало альтернатив – цветной френч, френч-металлик, французский маникюр с надписями, изящными рисунками, или просто нюд. Нейл-арт, имитирующий "голые" ногти – снова в моде.

Избыточный дизайн на ногтях

Одно время в моде был дизайн ногтей, когда сеанс маникюра одновременно превращался в сеанс лепки и живописи, а ногти украшались имитацией вязаных свитеров, бантиками, выпуклыми мультяшными героями и прочими скульптурными композициями. А потом все это еще и дополнялось подходящими рисунками.

[ + – ] Избыточный дизайн лучше оставить для тематических вечеринок

Сейчас все это пора оставить в прошлом. В моду вернулся такой интересный элемент нейл-арта, как подвеска, но если и это не по душе, то стоит выбрать более изысканный дизайн – небольшие акцентные рисунки или надписи.

Геометрия на ногтях

Квадраты, ровные полоски, шахматная клетка и прочее, что вдохновлялось геометрией – отходит в прошлое. Сейчас в моде волны, плавные формы и никакой строгости. Не в моде и контрастность – когда четко очерченные квадраты, треугольники и круги сочетались с линиями и полосами.

[ + – ] Слишком много прямых линий и геометрии - уже немодно

Еще один антитренд – сочетание всего этого с кислотными цветами и матовым покрытием. В 2022 году в моде глянцевое покрытие и более естественные цвета.