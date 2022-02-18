Антитренди манікюру весни 2022. Як не варто фарбувати нігті в новому сезоні

Мода на манікюр така ж мінлива, як подіумна та масмаркет. Але є кілька трендів, які точно варто поки що притримати до кращих часів

Під час пандемії манікюр став одним із небагатьох б'юті-процедур, які кожна модниця могла собі дозволити, не виходячи з дому. Так що в соцмережах стали з'являтися нові дизайни нейл-арту й оригінальні тренди.

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Але у 2022 році намітилися деякі тенденції, тому вже зараз можна стверджувати, що вийде з моди та як не слід фарбувати нігті. Втім, тренди торкнулися не лише кольору, а й форми нігтів.

Фокус зібрав топ-5 антитрендів 2022 року.

Надто геометрична форма нігтів

Стилет, балерина та квадрат – вони вирізняються різкими лініями та геометричною формою. Прямі кути в манікюрі вже не в моді. Хоча майстри манікюру раніше стверджували, що саме ці перераховані вище форми нігтів пасують для певного типу рук, але це не зовсім так. Є витонченіші альтернативи – квадрат із закругленими кінчиками, мигдалеподібна форма або овальна.

[ + – ] Надто геометрична форма більше не в моді

Такий дизайн надає рукам м'якості, елегантності та витонченості. І найкраще тому підтвердження – співачка Адель. Вона вже давно віддає перевагу довгим нігтям закругленої м'якої форми, і її руки мають дуже доглянутий вигляд.

Квітковий дизайн нігтів

Точніше незграбний і наївний квітковий дизайн.

[ + – ] Квіти — більше не в моді

Зараз майстри манікюру пропонують вибирати акуратні квіткові аплікації, що нагадують класичні англійські принти та залишити в минулому квіточки, що нагадують дитячі малюнки.

Нудний френч

Звичайний класичний французький манікюр, яким хизувалися модниці на початку 2000-х, вже давно не в трендах, але досі залишаються шанувальниці цього стилю, вважаючи, що саме він є ідеальним нейтральним манікюром, який пасує до будь-якого вбрання й образу.

[ + – ] Класичний френч — антитренд 2022

Безперечно, це так. Саме з цією метою класичний французький манікюр і створювався. Але з того часу з'явилося чимало альтернатив – кольоровий френч, френч-металік, французький манікюр із написами, витонченими малюнками або просто нюд. Нейл-арт, що імітує голі нігті, — знову в моді.

Надлишковий дизайн на нігтях

У свій час у моді був дизайн нігтів, коли сеанс манікюру одночасно перетворювався на сеанс ліплення та живопису, а нігті прикрашалися імітацією в'язаних светрів, бантиками, опуклими мультяшними героями й іншими скульптурними композиціями. А потім усе це ще й доповнювалося відповідними малюнками.

[ + – ] Надлишковий дизайн краще залишити для тематичних вечірок

Зараз усе це настав час залишити в минулому. У моду повернувся такий цікавий елемент нейл-арту як підвіска, але якщо і це не до вподоби, то варто вибрати вишуканіший дизайн – невеликі акцентні малюнки чи написи.

Геометрія на нігтях

Квадрати, рівні смужки, шахівниця й інше, що надихалося геометрією, відходить у минуле. Зараз у моді хвилі, плавні форми й жодної строгості. Не в моді й контрастність – коли чітко окреслені квадрати, трикутники та кола поєднувалися з лініями та смугами.

[ + – ] Занадто багато прямих ліній і геометрії – вже немодно

Ще один антитренд – поєднання всього цього з кислотними кольорами та матовим покриттям. У 2022 році в моді глянсове покриття та природніші кольори.