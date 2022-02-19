Тренды маникюра 2022. Топ-5 идей цветочного дизайна

Весна - это время цветочного маникюра. К тому же самые популярные дизайны — тюльпаны, сирень, лаванда - отлично сочетаются с модными сиреневыми оттенками этого сезона.

Сирень

Особое внимания весной стоит обратить на сиреневый маникюр, ведь это главный оттенок 2022 года. У каждого он вызывает свои ассоциации — от пьянящего запаха майской сирени посреди городской суматохи до лавандовых полей где-нибудь вдали от цивилизации. А может быть сиренивый маникюр напомнит вам о фантастическом летнем закате. В любом случае нежные цветы в тон станут идеальным дополнением к такому весеннему цвету.

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Нюдовый тон

Если любите цветочный дизайн, но хотите максимальной нежности без акцента на цвете, выбирайте нюдовые оттенки. На них отлично смотрятся популярные для маникюра цветы — тюльпаны, подснежники, лаванда.

Молочная база

Еще одно решение для цветочного маникюра — нежная молочная база, которую можно дополнить ярким розовым, зеленым или синим цветом в тон цветочному дизайну.

Альтернативные цветы

Вокруг одна сирень? Можно разбавить наплыв лавандово-сиреневого дизайна красными или зелеными оттенками, а цветы сделать абстрактыми, выбрать весенние листочки и веточки. А еще не забываем про самые весенние цветы мимозы — они отлично смотрятся на ноготках.

Френч с ромашками

Хотя ромашки — летние цветы, они так здорово добавляют красок и выигрышно смотрятся на классическом французском маникюре, который остается актуальным для любого сезона, что невозможно обойти стороной такой вариант весеннего дизайна.

Как писал раннее Фокус, в тренде маникюра этой весной "голые" ногти, микроакценты на ноготках и альтернативный френч.