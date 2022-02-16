Тренды маникюра 2022. Топ-5 идей дизайна ногтей для встречи весны

Почти все зимние праздники пришли к концу. Теперь пора выбирать свежие и весенние идеи покрытия ногтей.

В числе ключевых тенденций весны 2022 года остаются французская классика, натуральность и анималистические принты. О стильных идеях покрытия пишет Who What Wear.

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Свежая натуральность

В период моды на "голые" ногти, когда женщины позволяют пластинам своих ногтей отдохнуть от постоянного покрытия и ограничиваются только аппаратным маникюром, особого внимания заслуживают свежие и натуральные идеи маникюра. "Чистая кутикула, здоровая кожа и тонкий слой нюдового цвета, чтобы дополнить тон кожи, останутся трендом в 2022 году", – отмечают модные эксперты.

Альтернатива французскому маникюру

Вечная классика приходит в новые и интересные трансформации. К примеру, волнистый френч либо сердечки в зоне свободного края. В 2022 году мы увидим много причудливых вариаций этой классики. Вам даже не нужна профессиональная рука, чтобы воспроизвести ее, поскольку идея такого покрытия состоит в том, что каждый ноготь немного отличается от другого.

Микроакценты

Случайные минимальные детали, такие как микросердечки, звездочки или почти все, что вам нравится, – это веселый, но тонкий способ оживить любой маникюр. И хотя наклейки для ногтей чрезвычайно простой способ достижения профессионального вида, если вы хотите продемонстрировать свою креативность, вы можете придумать свой собственный дизайн акцентов.

Анималистичный принт

Избавьтесь от любых предубеждений относительно животного принта на ногтях, потому что в 2022 году он будет выглядеть элегантнее, чем когда-либо раньше. Отпечатки животных, особенно леопардовый принт, помогут создать смелое и удивительное прочтение вашего весеннего покрытия.

Яркие и массивные детали в маникюре

Эта тенденция поощряет людей стать смелее, занимаясь собственным нейл-артом дома. Если вам не по душе натуральные покрытия, а душа хочет выделяться среди толпы в весенний день, вы можете попробовать на своих ногтях яркие и массивные фигуры.

Напомним топ-4 идеи яркого и интересного маникюра на первый месяц весны 2022 года.