Тренды маникюра весны 2022. Топ-4 идеи яркого покрытия

В 2022 году после моды на минимализм практически во всем — от одежды и украшений до интерьеров домов, мы увидим возвращение к классическому монотонному маникюру разнообразных оттенков.

Пора переключиться с зимних вариантов маникюра на что-то более свежее и яркое, ведь через несколько недель наступит весна — пора, наполненная любовью и новым дыханием жизни. Об идеях модного весеннего покрытия пишет Who What Wear.

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1. Благородный синий маникюр

Насыщенный синий цвет всегда был и будет в моде. Он подходит практически под любой образ, длину и форму ногтей, поэтому никогда не теряет своей популярности. Однако сейчас актуально не только насыщенно синее покрытие, но и васильковое или голубое цветовое решение. Поскольку 2022 год – это год Голубого тигра, на эти оттенки стоит обратить особое внимание.

2. Маникюр в оттенках золота

По информации института цвета Pantone, в 2022 году должны царить оттенки, приносящие нам радость. А что может принести большую радость, чем солнечные теплые лучики весной после зимних морозов?

Наряду с легкостью в одежде следует предпочесть "воздушность" в оттенках при выборе дизайна весеннего маникюра. Стилисты советуют обратить внимание на желтые, бронзовые, светло-оранжевые оттенки, помимо чистого золота, что всегда выглядит дорого и элегантно.

3.Маникюр с эффектом "свежей натуральности"

Как известно, все большую популярность обретают "голые ногти" — тренд, которому подражает даже герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Ногти должны отдыхать от постоянного покрытия и травмирования, поэтому иногда стоит отказаться от любого покрытия, ограничившись только аппаратным маникюром.

Однако можно выбрать естественные и натуральные оттенки для покрытия. Например, нюдовые варианты дизайна или классический французский маникюр, никогда не выходивший из моды.

4. Блестящие нотки

После новогодних праздников и ярких салютов не стоит избегать блеска, в разных его проявлениях, до следующего нового года. Даже весной можно сиять и сверкать, выделяясь среди толпы. Предлагаем рассмотреть варианты дизайнов ногтей с глиттером и сияющей втиркой.

Одна из последних новинок, обещающих стать хитом 2022 – светоотражающее покрытие, которое в прямом смысле делает ногти блестящими.

Напомним, топ-5 идей жизнерадостного маникюра на весну 2022 года.