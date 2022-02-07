Тренды маникюра февраля и марта 2022. Топ-5 модных идей жизнерадостного маникюра

До весны осталось меньше месяца, а это означает, что пора собирать идеи для нового сезонного маникюра

Всем известна проблема, которая возникает в маникюрном салоне: слишком большой выбор и хочется накрасить ногти всеми цветами, которые предлагает мастер. Но если на ближайшую неделю выбор ясен – это нейл-арт в стиле Дня святого Валентина, то на вторую половину февраля и скорую весну стилисты предлагают несколько интересных трендов, которые придутся по душе даже самым взыскательным модницам. Об этом пишет Who What Wear.

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Альтернативный французский маникюр

Французский маникюр, или френч, уже давно в трендах и очень мало напоминает своего прародителя: модный в 2000-е нейл-арт, имитирующий ухоженные ногти без покрытия. Сейчас в моде и френч-металлик, как у Меган Фокс, и цветной френч. Однако, весной 2022, как заверяет представительница известного бренда OPI Джорджия Рэй, в числе актуальных тенденций окажется альтернативный френч — это когда кончик ногтя украшают буквально как угодно. Вариаций на тему классики будет много, но в трендах черно-белый, разрисованный френч и френч с надписями.

[ + – ] Альтернативный французский маникюр - тренд весны 2022

Создать такой нейл-арт нелегко, требуется твердая рука и тончайшая кисть, но зато результат просто потрясающий.

Микроакценты

Нюдовый маникюр – это всегда модно, он освежает руки и долго держится Однако, просто нюдовый вариант – это уже слишком скучно для весны.

[ + – ] Маникюр с микроакцентами - тренд весны 2022

Так что стилисты рекомендуют дополнять его микродеталями и акцентами. Подойдут крохотные рисунки, или наклейки, или даже небольшие стразы в форме сердечек, если вам не хочется расставаться с настроением Дня святого Валентина.

Анималистичный принт

Мы все знали, что этим закончится: в Год Тигра принт в виде пятнышек и тигриных полосок просто обязан был стать популярным.

[ + – ] Антималистичный принт - тренд весны 2022

Но один тренд тянет за собой другой, так что те, кому наскучили тигриные полоски, могут попробовать леопардовые пятнышки или полоски зебры.

Яркий и смелый

За время пандемии дизайн ногтей стал скромным и незаметным, но сейчас, считают эксперты, мода на яркий, многоцветный и смелый нейл-арт вернется в полной мере.

[ + – ] Яркий и смелый нейл-арт - тренд весны 2022

"Количество разнообразных дизайнов в Instagram означает, что каждый день наполнен вдохновением и все с нетерпением этой весной будут ждать сеансов маникюра, чтобы выразит себя через нейл-арт", — считает Джорджия Рэй. Причем в трендах весны 2022, как яркие "кислотные" цвета, так и пастельные, как у зефирных сладостей.

Изысканный синий

Пусть цветом 2022 года выбрали фиолетовый Very Pery, и он, несомненно, тоже занял место среди популярных дизайнов нейл-арта, но есть еще один цвет, которому пророчат небывалую популярность этой весной.

[ + – ] Изысканный синий цвет - модный оттенок на весну 2022

Изысканный синий цвет, сочного и богатого оттенка будет популярен как в качестве самостоятельного цвета для монохромного покрытия, так и в качестве одно из цветов для разнообразного нейл-арта и того же французского маникюра. Особенно хорошо глубокий синий оттенок смотрится с серебристыми акцентами.

Популярность синего легко объяснима. Он несколько экстравагантен, нейтрален, подходит для любой длины и формы ногтей и подходит тем, кто хочет попробовать темный оттенок, но черный, или серый кажется слишком мрачным. Словом, синий – это хит сезона весна 2022.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об идеях популярного нейл-арта для Дня святого Валентина, и это не только сердечки, но и вариации на тему французского маникюра.

А стилисты рассматривали, какой нейл-арт лучше всего подходит к фиолетовому с красноватым оттенком Very Peri, который институт цвета Pantone провозгласил цветом года.