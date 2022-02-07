Тренди манікюру лютого і березня 2022 року. Топ-5 модних ідей життєрадісного манікюру

До весни залишилося менше місяця, а це означає, що настав час збирати ідеї для нового сезонного манікюру.

Усім відома проблема, що виникає в манікюрному салоні: дуже великий вибір і хочеться нафарбувати нігті всіма кольорами, які пропонує майстер. Але якщо на найближчий тиждень вибір зрозумілий – це нейл-арт у стилі Дня святого Валентина, то на другу половину лютого та швидку весну стилісти пропонують кілька цікавих трендів, які припадуть до душі навіть найвибагливішим модницям. Про це пише Who What Wear.

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Альтернативний французький манікюр

Французький манікюр, або френч, вже давно у трендах і дуже мало нагадує свого прабатька: модний у 2000-ті нейл-арт, що імітує доглянуті нігті без покриття. Зараз у моді і френч-металік, як у Меган Фокс, та кольоровий френч. Однак, навесні 2022 року, як запевняє представниця відомого бренду OPI Джорджія Рей, серед актуальних тенденцій буде альтернативний френч — це коли кінчик нігтя прикрашають буквально як завгодно. Варіацій на тему класики буде багато, але у трендах чорно-білий, розмальований френч та френч з написами.

[ + – ] Альтернативний французький манікюр – тренд весни 2022

Створити такий нейл-арт нелегко, потрібна тверда рука і найтонша кисть, зате результат просто приголомшливий.

Мікроакценти

Але простий нюдовий варіант — це вже занадто нудно для весни.

[ + – ] Манікюр з мікроакцентами — тренд весни 2022

Так що стилісти рекомендують доповнювати його мікродеталями та акцентами. Підійдуть крихітні малюнки, або наклейки, або навіть невеликі стрази у формі сердечок, якщо вам не хочеться розлучатися з настроєм Дня святого Валентина.

Анімалістичний принт

Ми всі знали, що цим закінчиться: у Рік Тигра принт у вигляді цяток і тигрових смужок просто повинен був стати популярним.

[ + – ] Анімалістичний принт — тренд весни 2022

Але один тренд тягне за собою інший, так що ті, кому набридли смужки тигра, можуть спробувати леопардові цятки або смужки зебри.

Яскравий та сміливий

За час пандемії дизайн нігтів став скромним та непомітним, але зараз, вважають експерти, мода на яскравий, багатобарвний та сміливий нейл-арт повернеться повною мірою.

[ + – ] Яскравий та сміливий нейл-арт — тренд весни 2022

"Кількість різноманітних дизайнів в Instagram означає, що кожен день наповнений натхненням і всі з нетерпінням цієї весни чекатимуть на сеанси манікюру, щоб виразити себе через нейл-арт", — вважає Джорджія Рей. Причому в трендах весни 2022 як яскраві "кислотні" кольори, так і пастельні, як у зефірних солодощів.

Вишуканий синій

Нехай кольором 2022 року вибрали фіолетовий Very Pery, і він, поза сумнівом, теж посів місце серед популярних дизайнів нейл-арту, але є ще один колір, якому пророкують небувалу популярність цієї весни.

[ + – ] Вишуканий синій колір — модний відтінок на весну 2022

Вишуканий синій колір, соковитого і багатого відтінку буде популярний як самостійний колір для монохромного покриття, так і як один з кольорів для різноманітного нейл-арту і того ж французького манікюру. Особливо добре глибокий синій відтінок виглядає із сріблястими акцентами.

Популярність синього легко зрозуміла. Він трохи екстравагантний, нейтральний, підходить для будь-якої довжини та форми нігтів і підходить тим, хто хоче спробувати темний відтінок, але чорний або сірий здається занадто похмурим. Словом, синій – це хіт сезону весна 2022 року.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про ідеї популярного нейл-арту для Дня святого Валентина, і це не лише серця, а й варіації на тему французького манікюру.

А стилісти розглядали, який нейл-арт найкраще підходить до фіолетового з червоним відтінком Very Peri, який інститут кольору Pantone проголосив кольором року.