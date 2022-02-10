Тренди манікюру весни 2022. Топ-4 ідеї модного та цікавого покриття

У 2022 році після моди на мінімалізм практично в будь-чому, від одягу та прикрас до інтер'єрів будинків, ми побачимо повернення до класичного одноколірного манікюру з великою кількістю нових бажаних відтінків.

Час перемкнутися із зимових варіантів манікюру на щось свіжіше та цікавіше, адже за кілька тижнів настане весна — пора, наповнена коханням і новим подихом життя. Про ідеї модного весняного покриття пише Who What Wear.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

1. Благородний синій

Насичено синій колір завжди був і буде в моді. Він підходить практично під будь-який образ, довжину та форму нігтя, тому він ніколи не втрачає своєї популярності. Проте наразі популярне не тільки насичено синє, а й волошкове чи блакитне покриття. Оскільки 2022 рік — це рік Блакитного тигра, то на ці відтінки варто звернути особливу увагу.

2. Манікюр у відтінках золота

За інститутом кольору Pantone, у 2022 році повинні панувати відтінки, що приносять нам радість. А що може принести більшу радість, ніж сонячні теплі промінчики навесні після зимових морозів?

Разом із легкістю в одязі варто надати перевагу легкості у відтінках при виборі дизайну весняного манікюру. Стилісти радять звернути увагу на жовті, бронзові, світло-оранжеві відтінки, окрім чистого золота, що завжди виглядає дорого й елегантно.

3. Манікюр з ефектом "свіжої натуральності"

Як відомо, наразі в моду все більше входять "голі нігті" — тренд, який наслідує навіть герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Нігті повинні відпочивати від постійного покриття та травмування, тому час від часу варто відмовитися від будь-якого покриття, обмежившись лише апаратним манікюром.

Проте можна обрати і природні та натуральні відтінки покриття. Наприклад, нюдові варіанти дизайнів чи класичний французький манікюр, що ніколи не виходив з моди.

4. Блискучі нотки

Після новорічних свят і яскравих салютів не варто ховати блиск життя у шафу до наступного нового року. Навіть навесні можна сяяти та блискотіти, виділяючись серед натовпу. Пропонуємо розглянути варіанти дизайнів нігтів з глітерами та сяйним втиранням.

Одна з останніх новинок, що обіцяють стати хітом 2022 — світловідбивне покриття, яке у прямому сенсі робить нігті блискучими.

Нагадаємо, топ-5 ідей життєрадісного манікюру на весну 2022.