Тренди манікюру 2022. Топ-5 ідей дизайну нігтів для зустрічі весни

Майже всі зимові свята дійшли до закінчення. Тепер настав час обирати свіжі та весняні ідеї покриття нігтів.

У трендах весни 2022 залишається французька класика, натуральність та анімалістичні принти. Про стильні ідеї покриття пише Who What Wear.

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1.Свіжа натуральність

У період моди на "голі" нігті, коли жінки дають можливість своїм пластинам нігтів час відпочити від постійного покриття та обмежуються лише апаратним манікюром, особливої уваги заслуговують свіжі та натуральні ідеї манікюру. "Чиста кутикула, здорова ​​шкіра та тонкий шар нюдового кольору, щоб доповнити тон шкіри, залишаться трендом у 2022 році", – зазначають модні експерти.

2.Альтернативна французькому манікюру

Вічна класика наразі знаходить нові та цікаві трансформації. Наприклад, хвилястий френч чи сердечка у зоні вільного краю. У 2022-му ми побачимо багато химерних варіацій цієї класики. Вам навіть не потрібна професійна рука, щоб відтворити її, оскільки принадність полягає в тому, що кожен ніготь трохи відрізняється.

3. Мікроакценти

Випадкові мінімальні деталі, такі як мікросердечка, зірочки або майже все, що вам подобається, — це веселий, але тонкий спосіб оживити будь-який манікюр. І хоча наклейки для нігтів є надзвичайно простим способом досягнення професійного вигляду, якщо ви відчуваєте креативність, ви також можете придумати свій власний дизайн акцентів.

4. Тваринний принт

Позбавтеся будь-яких упереджень щодо тваринного принту на нігтях, тому що у 2022 році він буде виглядати елегантніше, ніж будь-коли раніше. Відбитки тварин, а особливо леопардовий принт, допоможуть створити сміливе і дивовижне прочитання вашого весняного покриття.

5.Яскраві та масивні деталі

Ця тенденція заохочує людей стати сміливішими, займаючись власним нейл-артом вдома. Якщо вам не до душі нюдові та натуральні покриття, а душа хоче виділятися серед натовпу у весняний день, ви можете спробувати на своїх нігтях яскраві та масивні фігури.

Нагадаємо топ-4 ідеї яскравого та цікавого манікюру на перший місяць весни 2022.