Элизабет Херли вместе с сыном посетила вечеринку актрисы Джоан Коллинз

Также на прием в честь 20-й годовщины свадьбы Коллинз и ее пятого мужа продюсера Перси Гибсона посетила Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская

Актриса Элизабет Херли с сыном Дэмиеном, герцогиня Йоркская и целая компания аристократов и звезд кино посетила прием, устроенный легендарной актрисой Джоан Коллинз, звездой сериала "Династия". Об этом пишет Daily Mail.

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88-летняя Коллинз отмечала 20-летие брака со своим пятым мужем, продюсером Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года.

[ + – ] Свадьба Джоан Коллинз в 2002 году Фото: Instagram joancollinsdbe

Как сообщила сама звезда, секрет столь долгого брака заключается в наличии "отдельных ванных комнат".

[ + – ] Джоан Коллинз с мужем и друзьями Фото: Instagram joancollinsdbe

Прием закатили в роскошном лондонском отеле Claridge's. Среди гостей были основатель шоу X Factor Саймон Коуэлл и его невеста, светская дама и богатая наследница Лорен Сильверман, актриса Элизабет Херли и ее сын Дэмиен, и даже коллега по сериалу "Династия" – актриса Стефани Бичем, сыгравшая в культовой телесаге роль Сэйбл Колби. Также поздравить Джоан пришла известная модель Поппи Делевинь, старшая сестра Кары Делевинь. Джоан Коллинз – друг их семьи и является крестной матерью Кары.

[ + – ] Элизабет Херли с сыном Дэмиеном на вечеринке Джоан Коллинз Фото: Getty Images

И впервые в свет после последних новостей о деле принца Эндрю вышла его бывшая жена – Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская,

[ + – ] Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, на вечеринке Джоан Коллинз Фото: Getty Images

Напомним, Джоан Коллинз – сестра известной писательницы Джеки Коллинз. Обе они родились в Британии, но всемирную славу обрели в Голливуде. Джоан сыграла множество ролей, но особо поклонникам запомнилась благодаря своему появлению в культовом сериале 1990-х "Династия". Злодейка Алексис полюбилась зрителям больше положительных героев и не в последнюю очередь из-за роскошных нарядов.

Джоан также прославилась многочисленными романами. Среди ее бойфрендов были Уоррен Битти и Сидни Чаплин. В пятый раз выходить замуж, по собственному признанию, она не хотела, что потом передумала.