Елізабет Герлі разом із сином відвідала вечірку актриси Джоан Коллінз

Також прийом на честь 20-ї річниці весілля Коллінз і її п'ятого чоловіка продюсера Персі Гібсона відвідала Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська

Актриса Елізабет Герлі із сином Даміаном, герцогиня Йоркська та ціла компанія аристократів і зірок кіно відвідала прийом, влаштований легендарною актрисою Джоан Коллінз, зіркою серіалу "Династія". Про це пише Daily Mail.

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88-річна Коллінз відзначала 20-річчя шлюбу зі своїм п'ятим чоловіком, продюсером Персі Гібсоном, який молодший за неї на 32 роки.

[ + – ] Весілля Джоан Коллінз у 2002 році Фото: Instagram joancollinsdbe

Як повідомила сама зірка, секрет такого довгого шлюбу полягає в наявності "окремих ванних кімнат".

[ + – ] Джоан Коллінз із чоловіком і друзями Фото: Instagram joancollinsdbe

Прийом влаштували в розкішному лондонському готелі Claridge's. Серед гостей були засновник шоу X Factor Саймон Ковелл і його наречена, світська дама та багата спадкоємиця Лорен Сільверман, актриса Елізабет Герлі та її син Даміан і навіть колега по серіалу "Династія" – актриса Стефані Бічем, яка зіграла в культовій телесазі роль Сей. Також привітати Джоан прийшла відома модель Поппі Делевінь, старша сестра Кари Делевінь. Джоан Коллінз – друг їхньої сім'ї та є хрещеною матір'ю Кари.

[ + – ] Елізабет Герлі із сином Даміаном на вечірці Джоан Коллінз Фото: Getty Images

І вперше у світ після останніх новин про справу принца Ендрю вийшла його колишня дружина – Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська,

[ + – ] Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, на вечірці Джоан Коллінз Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джоан Коллінз – сестра відомої письменниці Джекі Коллінз. Обидві вони народилися в Британії, але всесвітню славу здобули в Голлівуді. Джоан зіграла безліч ролей, але особливо шанувальникам запам'яталася завдяки своїй появі в культовому серіалі 1990-х "Династія". Злодійка Алексіс полюбилася глядачам більше за позитивних героїв і не в останню чергу через розкішні вбрання.

Джоан також уславилася численними романами. Серед її бойфрендів були Воррен Бітті та Сідні Чаплін. Уп'яте виходити заміж, за власним зізнанням, вона не хотіла, але потім передумала.