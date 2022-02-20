Настоящая мошенница Анна Делви из сериала "Изобретая Анну" рассказала, что думает об экранизации ее истории

Недавно на стриминговой платформе Netflix вышел сериал "Изобретая Анну" (Inventing Anna) о молодой немецкой мошеннице российского происхождения Анне Сорокиной, которая обвела вокруг пальца богатейших людей Нью-Йорка. Американские журналисты спросили реальную Анну, что она думает о сериале и своих преступлениях.

В интервью The New York Times Анна рассказала, что сильно поменялась с того момента, как ей было 25 — именно этот период жизни девушки показали в сериале Netflix "Изобретая Анну". После увиденного в тюрьме, ее прежние проблемы кажутся не такими серьезными.

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[ + – ] Анна Сорокина (Делви)

"Несмотря на то что я много путешествовала и жила в Европе, США и других странах, я была от всего отгорожена. Побывав в тюрьме и пройдя через систему уголовного правосудия, я столкнулась с совершенно другими людьми, и мои прежние проблемы кажутся просто смешными", — отметила Сорокина. Девушка добавила, что сожалеет о финансовых преступлениях и хочет посмотреть сериал, как только выйдет из тюрьмы.

"Оглядываясь назад, я бы многое изменила, но жизнь не так устроена. Поэтому я просто опираюсь на свой опыт и учусь", — отметила Анна.

[ + – ] Анна Делви в сериале "Изобретая Анну"

За пожизненные права на сериал "Изобретая Анну" и консультации для Netflix Анна Сорокина получила $320 тысяч. $198 тысяч она потратила на выплату компенсаций кредиторам, а остальное — на судебные издержки.

"Я хочу посмотреть сериал, но нужно подождать, пока я выйду из тюрьмы. Очевидно, что я не могу создать учетную запись Netflix, пока нахожусь в заключении", — рассказала Сорокина Daily Mail. Девушка добавила, что в тюрьме пишет свою книгу, а также работает над документальным проектом с продюсерской компанией Bunim Murray Productions и над собственным подкастом.

"Я не призываю людей совершать преступления. Я просто пытаюсь пролить свет на то, как я извлекла максимум из своей ситуации, не пытаясь восхвалять ее. Это то, что я хочу сделать из этой истории", — сообщила Сорокина.

Как писал ранее Фокус, на Netflix вышел сериал про мошенницу Анну Сорокину, известную как Анна Делви.

31-летняя Анна Сорокина — известная немецкая мошенница российского происхождения, сумевшая убедить высший свет Нью-Йорка в том, что она богатая наследница, хотя на самом деле дочь дальнобойщика из России, который в 2000-х перевез семью в Германию в поисках лучшей жизни. Несколько лет назад Анна переехала в Нью-Йорк, где вела роскошную жизнь, благодаря деньгам влиятельных друзей и банковским кредитам. В 2019 году Сорокина оказалась за решеткой за многочисленные финансовые преступления. Ее освободили за хорошее поведение условно-досрочно в прошлом феврале. Сейчас она снова отбывает срок. На этот раз за просроченную американскую визу.