Умер Джамал Эдвардс, музыкальный продюсер, открывший миру Эда Ширана

Музыкальный магнат и проюдюсер скончался в 31 год

В Великобритании умер Джамал Эдвардс, известный музыкальный магнат и продюсер, который помог начать карьеру таким звездам, как Эд Ширан, Джесси Джей, Стормзи и Рита Ора. Джамалу был 31 год, он скончался 20 февраля, однако причины смерти до сих пор не названы. Об этом пишет Daily Mail.

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Джамал был основателем музыкальной онлайн-платформы SBTV, причем он начал ее развивать еще в 15 лет. В 2014 году он был награжден Орденом британской империи, также он сотрудничал с Prince’s Trust, молодежной благотворительной организацией, которой управляет принц Уэльский. Траст помогает молодым предпринимателям развивать их собственные компании. Также Джамал сотрудничал с принцами Уильямом и Гарри.

[ + – ] Джамал Эдвардс получает орден Британской империи из рук принца Чарльза Фото: Instagram jamaledwards

Свое дело Джамал начинал в собственной спальне, используя камеру за 200 фунтов, однако со временем его состояние выросло на десять миллионов фунтов стерлингов, он переехал в шикарную квартиру на берегу Темзы и получил лестное прозвище "пионер музыкальной индустрии".

[ + – ] Джамал Эдвардс на встрече с королевой Елизаветой Фото: Instagram jamaledwards

С момента своего создания аудитория платформы SBTV выросла до 1,22 миллиона подписчиков на YouTube и собрала более миллиарда просмотров видео.

Также Эдвардс использовал свой успех для поддержки программ психического здоровья. В 2021 году он запустил проект по реконструкции молодежных центров.

[ + – ] Джамал Эдвардс и Рита Ора Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Эдвардс и Эмма Томпсон Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Эдвардс и Эд Ширан Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Эдвардс и Кара Делевинь Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Эдвардс и ричард Брэнсон Фото: Instagram jamaledwards

О его смерти сообщил его менеджер, однако причины смерти не называются. За день до смерти Джамал выступил в лондонском клубе в качестве диджея, а 8 февраля стал почетным гостем BRIT Awards.

Эд Ширан уже выразил соболезнования семье друга. Буквально за пару дней до смерти Джамала, Эд поздравил его с днем рождения.