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Умер Джамал Эдвардс, музыкальный продюсер, открывший миру Эда Ширана

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Джамал Эдвардс, Эд Ширан
Фото: Instagram jamaledwards | Джамал Эдвардс и Эд Ширан

Музыкальный магнат и проюдюсер скончался в 31 год

В Великобритании умер Джамал Эдвардс, известный музыкальный магнат и продюсер, который помог начать карьеру таким звездам, как Эд Ширан, Джесси Джей, Стормзи и Рита Ора. Джамалу был 31 год, он скончался 20 февраля, однако причины смерти до сих пор не названы. Об этом пишет Daily Mail.

Джамал был основателем музыкальной онлайн-платформы SBTV, причем он начал ее развивать еще в 15 лет. В 2014 году он был награжден Орденом британской империи, также он сотрудничал с Prince’s Trust, молодежной благотворительной организацией, которой управляет принц Уэльский. Траст помогает молодым предпринимателям развивать их собственные компании. Также Джамал сотрудничал с принцами Уильямом и Гарри.

джамал эдвардс, орден британской империи, принц чарльз
Джамал Эдвардс получает орден Британской империи из рук принца Чарльза
Фото: Instagram jamaledwards

Свое дело Джамал начинал в собственной спальне, используя камеру за 200 фунтов, однако со временем его состояние выросло на десять миллионов фунтов стерлингов, он переехал в шикарную квартиру на берегу Темзы и получил лестное прозвище "пионер музыкальной индустрии".

джамал эдвардс, королева елизавета
Джамал Эдвардс на встрече с королевой Елизаветой
Фото: Instagram jamaledwards

С момента своего создания аудитория платформы SBTV выросла до 1,22 миллиона подписчиков на YouTube и собрала более миллиарда просмотров видео.

Также Эдвардс использовал свой успех для поддержки программ психического здоровья. В 2021 году он запустил проект по реконструкции молодежных центров.

Джамал Эдвардс, Рита Ора
Джамал Эдвардс и Рита Ора
Фото: Instagram jamaledwards
Джамал Эдвардс, эмма томпсон
Джамал Эдвардс и Эмма Томпсон
Фото: Instagram jamaledwards
Джамал Эдвардс, эд ширан
Джамал Эдвардс и Эд Ширан
Фото: Instagram jamaledwards
Джамал Эдвардс, кара делевинь
Джамал Эдвардс и Кара Делевинь
Фото: Instagram jamaledwards
Джамал Эдвардс, ричард брэнсон
Джамал Эдвардс и ричард Брэнсон
Фото: Instagram jamaledwards
Джамал Эдвардс, Рита Ора
Джамал Эдвардс, эмма томпсон
Джамал Эдвардс, эд ширан
Джамал Эдвардс, кара делевинь
Джамал Эдвардс, ричард брэнсон

О его смерти сообщил его менеджер, однако причины смерти не называются. За день до смерти Джамал выступил в лондонском клубе в качестве диджея, а 8 февраля стал почетным гостем BRIT Awards.

Эд Ширан уже выразил соболезнования семье друга. Буквально за пару дней до смерти Джамала, Эд поздравил его с днем рождения.