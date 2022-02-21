Помер Джамал Едвардс, музичний продюсер, який відкрив світ Еда Ширана

Музичний магнат і проюдюсер помер у 31 рік

У Великій Британії помер Джамал Едвардс, відомий музичний магнат і продюсер, який допоміг розпочати кар'єру таким зіркам як Ед Ширан, Джессі Джей, Стормзі та Ріта Ора. Джамалу був 31 рік, він помер 20 лютого, проте причин смерті досі не названо. Про це пише Daily Mail.

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Джамал був засновником музичної онлайн-платформи SBTV, причому почав її розвивати ще в 15 років. У 2014 році він був нагороджений Орденом британської імперії, також він співпрацював із Prince's Trust, молодіжною благодійною організацією, якою керує принц Вельський. Траст допомагає молодим підприємцям розвивати власні компанії. Також Джамал співпрацював із принцами Вільямом і Гаррі.

[ + – ] Джамал Едвардс отримує орден Британської імперії з рук принца Чарльза Фото: Instagram jamaledwards

Свою справу Джамал починав у власній спальні, використовуючи камеру за 200 фунтів, проте згодом його статки виросли на десять мільйонів фунтів стерлінгів, він переїхав у шикарну квартиру на березі Темзи й отримав приємне прізвисько "піонер музичної індустрії".

[ + – ] Джамал Едвардс на зустрічі з королевою Єлизаветою Фото: Instagram jamaledwards

Із моменту свого створення аудиторія платформи SBTV зросла до 1,22 мільйона підписників на YouTube і зібрала понад мільярд переглядів відео.

Також Едвардс використав свій успіх для підтримки програм психічного здоров'я. У 2021 році він запустив проєкт із реконструкції молодіжних центрів.

[ + – ] Джамал Едвардс та Ріта Ора Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Едвардс та Емма Томпсон Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Едвардс та Ед Ширан Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Едвардс і Кара Делевінь Фото: Instagram jamaledwards [ + – ] Джамал Едвардс і Річард Бренсон Фото: Instagram jamaledwards

Про його смерть повідомив його менеджер, проте причини смерті не називаються. За день до смерті Джамал виступив у лондонському клубі як діджей, а 8 лютого став почесним гостем BRIT Awards.

Ед Ширан уже висловив співчуття сім'ї друга. Буквально за кілька днів до смерті Джамала Ед привітав його з днем народження.