"Мои кокосы": Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей с днем рождения (видео)

Певица воспитывает сына и дочь от третьего мужа Марка Энтони, с которым была в браке восемь лет.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес в среду, 23 февраля, опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, как взрослели ее дети, близнецы Максимилиан Девид и Эмма Мерибел, которым 22 февраля исполнилось по 14 лет.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На кадрах артистка позирует беременной, затем ее дети изображены еще совсем маленькими, запечатлены на различных светских мероприятиях, показаны их игры и то, как мама их любит, целуя и обнимая при первой же возможности.

"Эти 14! Мои детки, мои солнышка, мои любимые. Самый счастливый день рождения двух моих кокосов #MaxAndLulu. 🥥🥥 Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили навсегда самым удивительным образом… Я так благодарна за вас обоих!!! Я только надеюсь, что смогу стать половиной того благословения, которое вы принесли в мою жизнь…", – говорится в публикации.

Лопес добавила, что эта 22.02.2022 – очень особенный день для всего человечества, который "открывает дверь в более полноценное устойчивое и согласованное будущее", день, чтобы двигаться вперед и перестать жить прошлым.

"Для меня это не удивительно, потому что этот день 14 лет назад всегда символизировал для меня первый день оставшейся жизни. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно и всегда…", – написала звезда.

Эмма и Макс – дети Лопес от брака с певцом Марком Энтони, с которым была в браке с 2004 по 2012 год. За все восемь лет пара ни разу не дала прессе повода говорить о проблемах в семье, поэтому когда на вечеринку, посвященную приезду герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин в США, Джей Ло пришла не с Марком, а со своей матерью Гваделупе, многие заподозрили неладное. Как выяснилось потом, за пару часов до этого пара решила подать на развод. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в светской тусовке Голливуда.

Несмотря на то, что супруги давно развелись, они сумели сохранить теплые отношения ради сына и дочери. В одном из своих недавних интервью Дженнифер пожаловалась, что сейчас у ее детей – сложный подростковый период, и она мечтает о том, чтобы ей хватило терпения пережить его и сохранить с сыном и дочерью теплые отношения.