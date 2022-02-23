Самолет Элтона Джона чуть не разбился по пути в Нью-Йорк

Его Bombardier Global Express стоимостью в 90 миллионов долларов попал в шторм Франклин

74-летний Элтон Джон чуть не разбился на своем частном самолете Bombardier Global Express по пути на концерт в Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mail.

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Самолет попал в шторм Франклин, бушующий в Европе. В Великобритании из-за шторма без света остались 50 тысяч домов, реки вышли из берегов, а в графстве Йоркшир были эвакуированы сотни семей.

Сообщается, что самолет сэра Элтона Джона вылетел в 10 утра, однако на высоте 10 тысяч футов пилот сообщил об отказе гидравлики и повернул назад. Он запросил аварийную посадку и дважды пытался приземлиться в аэропорту Фарнборо в Хэмпшире, однако посадку удалось совершить только с третьей попытки. На взлетно-посадочной полосе дежурили медики, пожарные и полиция.

[ + – ] Маршрут самолета Элтона над Фарнборо

Один из свидетелей отметил, что самолет буквально "столкнулся с штормом" и был вынужден снова и снова заходить на посадку. "Это было ужасно", — отметил источник.

А другой рассказал, что нос самолета задрался почти вертикально и он чуть не врезался в полосу. О том, что на борту находится Элтон Джон прознали местные жители и собрались у аэропорта.

Сам певец происшествие никак не комментировал, но источник сообщил, что он "был потрясен".

[ + – ] Элтон Джон покидает свой самолет после приземления Фото: Splash News

Впрочем, в Нью-Йорк сэр Элтон все-таки попал и дал концерт в рамках своего тура Farewell Yellow Brick Road Tour.

Это был первый концерт британца за два года. Он получил тяжелую травму бедра, упав "на твердую поверхность", и не смотря на физиотерапию все-таки решил сделать операцию, так как боли не проходили. Также он был вынужден отменить два концерта в Далласе, Техас, из-за того, что заболел коронавирусом.

Так что пропускать еще один концерт Элтон был не намерен. После США он даст концерты в Европе, Новой Зеландии и Австралии.

"У меня есть для вас новость: вы храните билеты на мои концерты уже 745 дней. И я не могу отблагодарить вас за то, что вы так терпеливы. Мы живем в смешные времена, но мы отлично проведем время", — заявил он, возвращаясь на сцену.

Напомним, самолет Элтона, который так и не смог доставить в его Нью-Йорк – это Bombardier Global Express — бизнес-джет с большим салоном и дальностью полета 6000 морских миль. который может перевозить до 18 пассажиров.

[ + – ] Самолет Элтона Джона в Новой Зеландии Фото: Соцсети

Впервые подобные самолеты начали летать в 1996 году. Оснащены они двигателями BMW / Rolls-Royce BR710, а в версии с большей дальностью полета используются новые двигатели Rolls-Royce Pearl с меньшим расходом топлива.