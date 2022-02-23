Літак Елтона Джона ледь не розбився на шляху до Нью-Йорка

Його Bombardier Global Express вартістю 90 мільйонів доларів потрапив у шторм Франклін

74-річний Елтон Джон ледь не розбився на своєму приватному літаку Bombardier Global Express на шляху на концерт у Нью-Йорк. Про це пише Daily Mail.

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Літак потрапив у шторм Франклін, що вирує в Європі. У Великій Британії через шторм без світла залишилися 50 тисяч будинків, річки вийшли з берегів, а у графстві Йоркшир евакуювали сотні сімей.

Повідомляють, що літак сера Елтона Джона вилетів о 10-й ранку, проте на висоті 10 тисяч футів пілот повідомив про відмову гідравліки й повернув назад. Він запросив аварійну посадку і двічі намагався приземлитися в аеропорту Фарнборо в Гемпширі, проте посадити літак вдалося лише з третьої спроби. На злітно-посадковій смузі чергували медики, пожежники та поліція.

[ + – ] Маршрут літака Елтона над Фарнборо

Один зі свідків зазначив, що літак буквально "зіштовхнувся зі штормом" і мав знову і знову заходити на посадку. "Це було жахливо", — відзначило джерело.

А другий розповів, що ніс літака задерся майже вертикально і він мало не врізався у смугу. Про те, що на борту знаходиться Елтон Джон, дізналися місцеві жителі й зібралися біля аеропорту.

Сам співак пригоду ніяк не коментував, але джерело повідомило, що він "вражений".

[ + – ] Елтон Джон залишає свій літак після приземлення Фото: Splash News

Втім, у Нью-Йорк сер Елтон таки потрапив і виступив з концертом у рамках свого туру Farewell Yellow Brick Road Tour.

То був перший концерт британця за два роки. Він отримав важку травму стегна, впавши "на тверду поверхню", і попри фізіотерапію все-таки вирішив зробити операцію, оскільки біль не проходила. Також він мав скасувати два концерти в Далласі, Техас, через те, що захворів на коронавірус.

Так що пропускати ще один концерт Елтон не мав наміру. Після США він дасть концерти в Європі, Новій Зеландії та Австралії.

"У мене є для вас новина: ви зберігаєте квитки на мої концерти вже 745 днів. І я не можу не віддячити вам за те, що ви такі терплячі. Ми живемо у смішні часи, але ми чудово проведемо час", — заявив він, повертаючись на сцену.

Нагадаємо, літак Елтона, який так і не зміг доставити до його Нью-Йорка, – це Bombardier Global Express – бізнес-джет з великим салоном та дальністю польоту 6000 морських миль, який може перевозити до 18 пасажирів.

[ + – ] Літак Елтона Джона в Новій Зеландії Фото: Соцсети

Вперше такі літаки почали літати в 1996 році. Оснащені вони двигунами BMW/Rolls-Royce BR710, а у версії з більшою дальністю польоту використовують нові двигуни Rolls-Royce Pearl із меншою витратою палива.