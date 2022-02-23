В ЕС с 1 марта будут действовать новые правила путешествий

Теперь можно будет путешествовать с сертификатом о выздоровлении, а к детям до 6 лет и вовсе не будут применяться какие-либо правила

В Европейском Союзе были приняты новые правила для туристов во время пандемии COVID-19 и есть хорошие новости: туризм станет максимально доступным. Теперь туристы из третьих стран смогут посетить ЕС даже при наличии сертификата о выздоровлении. Информация появилась на сайте Европейского совета.

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Отмечается, что для путешествий из третьих стран по несущественным причинам, к которым относится и туризм, будет применяться оценка эпидемической ситуации в стране, откуда прибывает гость, а также "индивидуального статуса" посетителя.

При этом странам-членам ЕС рекомендуется разрешить поездки:

людям, привитым вакциной, которая одобрена ВОЗ или в ЕС;

тем, кто переболел и выздоровел;

всем, кто въезжает из одной из стран ЕС.

В то же время путешественникам из некоторых стран может понадобиться дополнительное ПЦР-тестирование за 72 часа.

Но важно, что статус нужно будет подтвердить сертификатами (вакцинации или выздоровления) европейского образца.

"Совет ЕС 22 февраля принял обновленные рекомендации по временным ограничениям на несущественные путешествия в ЕС. Эти приложения представлены в ответ на развитие пандемии, увеличение объемов охвата вакцинацией и бустерными дозами вакцины, а также в связи с увеличением количества стран, выдающих сертификаты, эквивалентны цифровым COVID-сертификатам ЕС", — говорится в заявлении.

Для людей, перебовлевших коронавирусом, "несущественные" путешествия будут разрешены в течение 180 дней после выздоровления.

Дети и подростки с 6 до 18 лет смогут путешествовать по правилам для взрослых – с вакцинацией, или сертификатом о выздоровлении.

Если они непривиты, то они смогут въезжать в страны ЕС с ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до прибытия. И их смогут отправить на самоизоляцию.

К детям до 6 лет не должны применяться никакие тесты или дополнительные требования.

Можно ли ехать с вакциной CoronaVac

Согласно новым правилам, которые могут начать применять для туристов из третьих стран, въезжающие должны быть привиты вакцинами, признанными в ЕС:

Comiraty (Pfizer-BioNTech);

Moderna;

AstraZeneca;

Novavax;

Janssen (Johnson & Johnson's).

Также добавлен пункт, что будут признаваться вакцины, одобренные ВОЗ, что позволит туристам, привитым вакциной CoronaVac (Sinovac), посещать со своими сертификатами страны ЕС.

К слову, все вакцинации будут действительны на протяжении 14-270 дней после полной вакцинации, за исключением бустерной дозы.

А в Министерстве охраны здоровья Украины отмечают, чторешение пускать ли граждан конкретной страны в ЕС, будет зависеть еще и от уровня заболеваемости и тестирования в каждой конкретной стране. Для отмены ограничений для путешественников из определенной страны количество случаев COVID-19 в этой стране за последние две недели должно быть менее 100 на 100 тыс. жителей, а еженедельный уровень тестирования – не ниже 600 на 100 тыс. жителей.

Также там напоминают, что рекомендации Совета ЕС не являются обязательными к выполнению. Решения о конкретных правилах въезда каждая страна Евросоюза будет принимать самостоятельно.