В ЄС з 1 березня діятимуть нові правила подорожей

Тепер можна буде подорожувати з сертифікатом про одужання, а до дітей до 6 років і зовсім не застосовуватимуть жодних правил

У Європейському Союзі прийняли нові правила для туристів під час пандемії COVID-19, і є добрі новини: туризм стане максимально доступним. Тепер туристи з третіх країн зможуть відвідати ЄС навіть за наявності сертифіката про одужання. Інформація з'явилася на вебсайті Європейської ради.

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Зазначають, що для подорожей із третіх країн через несуттєві причини, до яких належить і туризм, застосовуватимуть оцінку епідемічної ситуації в країні, звідки прибуває гість, а також "індивідуального статусу" відвідувача.

Водночас країнам-членам ЄС рекомендують дозволити поїздки:

людям, щепленим вакциною, яку схвалили ВООЗ або ЄС;

тим, хто перехворів та одужав;

усім, хто в'їжджає з однієї з країн ЄС.

Водночас мандрівникам з деяких країн може знадобитися додаткове ПЛР-тестування за 72 години.

Але важливо, що статус потрібно підтвердити сертифікатами (вакцинації чи одужання) європейського зразка.

"Рада ЄС 22 лютого ухвалила оновлені рекомендації щодо тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до ЄС. Ці додатки представили у відповідь на розвиток пандемії, збільшення обсягів охоплення вакцинацією та бустерними дозами вакцини, а також через збільшення кількості країн, що видають сертифікати, еквівалентні цифровим COVID-сертифікатам ЄС", — йдеться в заяві.

Для людей, які перехворіли на коронавірус, "несуттєві" подорожі дозволять протягом 180 днів після одужання.

Діти та підлітки з 6 до 18 років зможуть подорожувати за правилами для дорослих — з вакцинацією або сертифікатом про одужання.

Якщо вони невакциновані, вони зможуть в'їжджати до країн ЄС з ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до прибуття. І їх зможуть відправити на самоізоляцію.

До дітей віком до 6 років не мають застосовуватись жодні тести або додаткові вимоги.

Чи можна їхати з вакциною CoronaVac

Згідно з новими правилами, які можуть почати застосовувати для туристів з третіх країн, ті, хто в'їжджає, має бути вакцинованим тим, що визнають в ЄС:

Comiraty (Pfizer-BioNTech);

Moderna;

AstraZeneca;

Novavax;

Janssen (Johnson & Johnson's).

Також доданий пункт, що визнаватимуть вакцини, схвалені ВООЗ, що дозволить туристам, щепленим вакциною CoronaVac (Sinovac), відвідувати зі своїми сертифікатами країни ЄС.

До речі, всі вакцинації будуть дійсні протягом 14-270 днів після повної вакцинації, крім бустерної дози.

А в Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, що рішення чи пускати громадян конкретної країни в ЄС, залежатиме ще й від рівня захворюваності та тестування в кожній конкретній країні. Для скасування обмежень для мандрівників з певної країни кількість випадків COVID-19 у цій країні за останні два тижні має бути меншою за 100 на 100 тис. жителів, а щотижневий рівень тестування – не нижче 600 на 100 тис. жителів.

Також там нагадують, що рекомендації Ради ЄС не є обов'язковими до виконання. Рішення щодо конкретних правил в'їзду кожна країна Євросоюзу прийматиме самостійно.