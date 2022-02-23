Художник показал, как бы выглядели легендарные личности прошлого на фото (видео)
Для создания максимально реалистичных изображений Хидрели Диао использовал искусственный интеллект.
Цифровой художник Хидрели Диао из Бразилии решил использовать искусственный интеллект, чтобы с его помощью показать, как бы выглядели сейчас известнейшие композиторы, полководцы, герои мировых художественных шедевров и правители, жившие еще задолго до появления фотографии.
На своей странице в Instagram Хидрели представил не только фото, но и целое видео, продемонстрировав трансформации известных личностей.
Чтобы представить внешность этих людей в наше время, художник использовал доступные изображения в виде художественных картин либо же фресок и скульптур.
В итоге подписчики Диао, которых у него более 140 тысяч, смогли увидеть предполагаемых Шекспира, Моцарта, Франклина, Наполеона, Марию Антуаннету и многих других известных личностей.
Как видно на фотографиях, многие исторические фигуры, представленные в виде современников, совершенно бы ничем не отличались от тысяч таких же людей. Некоторые из них получились куда моложе, чем на сохранившихся изображениях, некоторые выглядят совсем не так величественно и аристократично, а некоторые и вовсе удивляют.
Ранее Хидрели Диао уже удивлял мир своим творчеством. Он показал, как бы выглядели знаменитые актеры и музыканты, умершие молодыми, в почтенном возрасте. С помощью специальной программы он состарил таких легенд как Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри и многих других.