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Художник показал, как бы выглядели легендарные личности прошлого на фото (видео)

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Наполеон Бонапарт
Фото: Hidreley Diao/Instagram | Так бы мог выглядеть Наполеон Бонапарт в наши дни

Для создания максимально реалистичных изображений Хидрели Диао использовал искусственный интеллект.

Цифровой художник Хидрели Диао из Бразилии решил использовать искусственный интеллект, чтобы с его помощью показать, как бы выглядели сейчас известнейшие композиторы, полководцы, герои мировых художественных шедевров и правители, жившие еще задолго до появления фотографии.

На своей странице в Instagram Хидрели представил не только фото, но и целое видео, продемонстрировав трансформации известных личностей.

Чтобы представить внешность этих людей в наше время, художник использовал доступные изображения в виде художественных картин либо же фресок и скульптур.

В итоге подписчики Диао, которых у него более 140 тысяч, смогли увидеть предполагаемых Шекспира, Моцарта, Франклина, Наполеона, Марию Антуаннету и многих других известных личностей.

Как видно на фотографиях, многие исторические фигуры, представленные в виде современников, совершенно бы ничем не отличались от тысяч таких же людей. Некоторые из них получились куда моложе, чем на сохранившихся изображениях, некоторые выглядят совсем не так величественно и аристократично, а некоторые и вовсе удивляют.

Иисус Христос
Иисус Христос
Люцифер
Люцифер
Винсент Ван Гог
Винсент Ван Гог
Дева Мария
Дева Мария
Давид (скульптура Микеланджело)
Давид (скульптура Микеланджело)
Уильям Шекспир
Уильям Шекспир
Нефертити
Нефертити
Египетская царица Хатшепсут
Египетская царица Хатшепсут
Жанна д'Арк
Жанна д'Арк
Император Марк Аврелий
Император Марк Аврелий
Наполеон Бонапарт
Наполеон Бонапарт
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи
Александр Македонский
Александр Македонский
Королева Франции Мария Антуанетта
Королева Франции Мария Антуанетта
Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон
Фараон Эхнатон
Фараон Эхнатон
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь
Вольфганг Амадей Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт
Бенджамин Франклин
Бенджамин Франклин
Мона Лиза
Мона Лиза
Король Англии Генрих VIII
Король Англии Генрих VIII
Иисус Христос
Люцифер
Винсент Ван Гог
Дева Мария
Давид (скульптура Микеланджело)
Уильям Шекспир
Нефертити
Египетская царица Хатшепсут
Жанна д'Арк
Император Марк Аврелий
Наполеон Бонапарт
Леонардо да Винчи
Александр Македонский
Королева Франции Мария Антуанетта
Джордж Вашингтон
Фараон Эхнатон
Юлий Цезарь
Вольфганг Амадей Моцарт
Бенджамин Франклин
Мона Лиза
Король Англии Генрих VIII

Ранее Хидрели Диао уже удивлял мир своим творчеством. Он показал, как бы выглядели знаменитые актеры и музыканты, умершие молодыми, в почтенном возрасте. С помощью специальной программы он состарил таких легенд как Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри и многих других.