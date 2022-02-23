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Художник показав, як би виглядали легендарні особи минулого на фото (відео)

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Наполеон Бонапарт
Фото: Hidreley Diao/Instagram | Так міг би виглядати Наполеон Бонапарт у наші дні

Для створення максимально реалістичних зображень Хідрелі Діао використав штучний інтелект.

Цифровий художник Хідрелі Діао з Бразилії вирішив використати штучний інтелект, щоб з його допомогою показати, як би виглядали зараз найвідоміші композитори, полководці, герої світових художніх шедеврів та правителі, які жили ще задовго до появи фотографії.

На своїй сторінці в Instagram Хідрелі представив не лише фото, а й ціле відео, продемонструвавши трансформацію відомих особистостей.

Щоб уявити зовнішність цих людей у наш час, художник використовував такі доступні зображення як художні картини або фрески й скульптури.

У результаті підписники Діао, яких у нього понад 140 тисяч, змогли побачити можливих Шекспіра, Моцарта, Франкліна, Наполеона, Марію-Антуанетту та багатьох інших відомих особистостей.

Як видно на фотографіях, багато історичних постатей, представлені як сучасники, абсолютно б нічим не відрізнялися від тисяч таких людей. Деякі з них вийшли набагато молодшими, ніж на зображеннях, деякі здаються зовсім не так велично й аристократично, а деякі й зовсім дивують.

Ісус Христос
Ісус Христос
Люцифер
Люцифер
Вінсент Ван Гог
Вінсент Ван Гог
Діва Марія
Діва Марія
Давид (скульптура Мікеланджело)
Давид (скульптура Мікеланджело)
Вільям Шекспір
Вільям Шекспір
Нефертіті
Нефертіті
Єгипетська цариця Хатшепсут
Єгипетська цариця Хатшепсут
Жанна Д'Арк
Жанна Д'Арк
Імператор Марк Аврелій
Імператор Марк Аврелій
Наполеон Бонапарт
Наполеон Бонапарт
Леонардо Да Вінчі
Леонардо Да Вінчі
Александр Македонський
Александр Македонський
Королева Франції Марія Антуанетта
Королева Франції Марія Антуанетта
Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон
Фараон Ехнатон
Фараон Ехнатон
Юлій Цезар
Юлій Цезар
Вольфганг Амадей Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт
Бенжамін Франклін
Бенжамін Франклін
Мона Лізу
Мона Лізу
Король Англії Генріх VIII
Король Англії Генріх VIII
Ісус Христос
Люцифер
Вінсент Ван Гог
Діва Марія
Давид (скульптура Мікеланджело)
Вільям Шекспір
Нефертіті
Єгипетська цариця Хатшепсут
Жанна Д'Арк
Імператор Марк Аврелій
Наполеон Бонапарт
Леонардо Да Вінчі
Александр Македонський
Королева Франції Марія Антуанетта
Джордж Вашингтон
Фараон Ехнатон
Юлій Цезар
Вольфганг Амадей Моцарт
Бенжамін Франклін
Мона Лізу
Король Англії Генріх VIII

Раніше Хідрелі Діао вже дивував світ своєю творчістю. Він показав, як би виглядали знамениті актори та музиканти, що померли молодими, в поважному віці. За допомогою спеціальної програми він зостарив таких легенд як Мерилін Монро, Фредді Мерк'юрі та багатьох інших.