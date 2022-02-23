Художник показав, як би виглядали легендарні особи минулого на фото (відео)
Для створення максимально реалістичних зображень Хідрелі Діао використав штучний інтелект.
Цифровий художник Хідрелі Діао з Бразилії вирішив використати штучний інтелект, щоб з його допомогою показати, як би виглядали зараз найвідоміші композитори, полководці, герої світових художніх шедеврів та правителі, які жили ще задовго до появи фотографії.
На своїй сторінці в Instagram Хідрелі представив не лише фото, а й ціле відео, продемонструвавши трансформацію відомих особистостей.
Щоб уявити зовнішність цих людей у наш час, художник використовував такі доступні зображення як художні картини або фрески й скульптури.
У результаті підписники Діао, яких у нього понад 140 тисяч, змогли побачити можливих Шекспіра, Моцарта, Франкліна, Наполеона, Марію-Антуанетту та багатьох інших відомих особистостей.
Як видно на фотографіях, багато історичних постатей, представлені як сучасники, абсолютно б нічим не відрізнялися від тисяч таких людей. Деякі з них вийшли набагато молодшими, ніж на зображеннях, деякі здаються зовсім не так велично й аристократично, а деякі й зовсім дивують.
Раніше Хідрелі Діао вже дивував світ своєю творчістю. Він показав, як би виглядали знамениті актори та музиканти, що померли молодими, в поважному віці. За допомогою спеціальної програми він зостарив таких легенд як Мерилін Монро, Фредді Мерк'юрі та багатьох інших.