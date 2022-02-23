Художник показав, як би виглядали легендарні особи минулого на фото (відео)

Для створення максимально реалістичних зображень Хідрелі Діао використав штучний інтелект.

Цифровий художник Хідрелі Діао з Бразилії вирішив використати штучний інтелект, щоб з його допомогою показати, як би виглядали зараз найвідоміші композитори, полководці, герої світових художніх шедеврів та правителі, які жили ще задовго до появи фотографії.

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На своїй сторінці в Instagram Хідрелі представив не лише фото, а й ціле відео, продемонструвавши трансформацію відомих особистостей.

Щоб уявити зовнішність цих людей у наш час, художник використовував такі доступні зображення як художні картини або фрески й скульптури.

У результаті підписники Діао, яких у нього понад 140 тисяч, змогли побачити можливих Шекспіра, Моцарта, Франкліна, Наполеона, Марію-Антуанетту та багатьох інших відомих особистостей.

Як видно на фотографіях, багато історичних постатей, представлені як сучасники, абсолютно б нічим не відрізнялися від тисяч таких людей. Деякі з них вийшли набагато молодшими, ніж на зображеннях, деякі здаються зовсім не так велично й аристократично, а деякі й зовсім дивують.

[ + – ] Ісус Христос [ + – ] Люцифер [ + – ] Вінсент Ван Гог [ + – ] Діва Марія [ + – ] Давид (скульптура Мікеланджело) [ + – ] Вільям Шекспір [ + – ] Нефертіті [ + – ] Єгипетська цариця Хатшепсут [ + – ] Жанна Д'Арк [ + – ] Імператор Марк Аврелій [ + – ] Наполеон Бонапарт [ + – ] Леонардо Да Вінчі [ + – ] Александр Македонський [ + – ] Королева Франції Марія Антуанетта [ + – ] Джордж Вашингтон [ + – ] Фараон Ехнатон [ + – ] Юлій Цезар [ + – ] Вольфганг Амадей Моцарт [ + – ] Бенжамін Франклін [ + – ] Мона Лізу [ + – ] Король Англії Генріх VIII

Раніше Хідрелі Діао вже дивував світ своєю творчістю. Він показав, як би виглядали знамениті актори та музиканти, що померли молодими, в поважному віці. За допомогою спеціальної програми він зостарив таких легенд як Мерилін Монро, Фредді Мерк'юрі та багатьох інших.