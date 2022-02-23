На свадьбу главного редактора британского Vogue приехали Наоми Кэмпбелл и Ирина Шейк

Эдвард Эннинфул женится на своем давнем партнере Алеке Максвелле

На свадьбу главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула уже съехались селебрити со всей Британии и не только. Об этом пишет Daily Mail.

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Посмотреть как Эдвард и его партнер Алек максвелл обменяются брачными обетами приехали посмотреть модели Поппи Делевинь, Ирина Шейк, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также дизайнер Виктория Бекхэм и редактор австралийского Vogue Кристин Сентенера.

[ + – ] Виктория Бекхэм, Кристин Сентенера и модный критик Андерс Кристиан Мэдсен Фото: Instagram edward_enninful

Они уже успели сходить в ресторан Laylow на западе Лондона. А сама церемония, как ожидается, пройдет на этой неделе, сразу после 50-летия Эдварда Эннинфула.

Всего в имение Лонглит в графстве Уилтшир, где пройдет торжество, съедутся 300 гостей. Не исключено, что прибудут и другие друзья главреда: Белла Хадид, которая сейчас принимает участие в миланской Неделе моды, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь. Орландо Блум и Карли Клосс, которая сегодня утром прилетела из Лос-Анджелеса, а также Леонардо ДиКаприо и Донателла Версаче.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл на свадьбе Эдварда Эннинфула Фото: Instagram edward_enninful [ + – ] Диана фон Фюстенберг на свадьбе Эдварда Эннинфула Фото: Instagram edward_enninful

Имение Лонглит, которое славится своим сафари-парком с целым прайдом львов, принадлежит Эмме Веймут, маркизе Батской и ее супругу Кевлину Тинну, 8-му маркизу Бата. Эдвард и Эмма дружат, так что она предоставила ему свой дом для проведения свадьбы.

Поместье окружает огромный парк, так что можно не ожидать неуместного внимания папарацци.

[ + – ] Имение Лонглит, где Эннинфул отпразднует свадьбу Фото: Instagram edward_enninful

О свадьбе стало известно еще в 2019 году. Тогда в интервью Эннинфул признался, что сделал предложение своему партнеру. Вместе они прожили 15 лет, а познакомились на вечеринке.

"За ужином я просто спросил, стоит ли нам обручиться. В конце-концов мы поженимся — не торопись", — сказал Алек тогда", — рассказал Эдвард в интервью и отметил, что хотел бы завести детей.

Напомним, пост главного редактора британского Vogue, оставленное Александрой Шульман, Эдвард Эннинфул занял в 2017 году.

[ + – ] Эдвард Эннинфул и Ирина Шейк Фото: Instagram edward_enninful

Семья Эдварда Эннинфула переехала из западноафриканской Ганы. Эннинфул с родителями и пятью братьями и сестрами поселились в одном из рабочих районов на северо-западе Лондона. Его мать работала швеей, Эдвард рано научился шить, но в мире моды дебютировал как модель: 16-летнего Эннинфула заметил в поезде стилист Саймон Фокстон и предложил поработать моделью. Но вскоре Эдвард стал писать обзоры на коллекции для издания i-D.

После он стал редактором моды итальянского Vogue, где часто поднимал проблемы расизма. А потом уже и главредом британского издания. Недавно вышел номер британского Vogue, полностью посвященный темнокожим моделям. Впрочем, его раскритиковали за то, что цвет кожи девушек на обложке слишком затемнили.