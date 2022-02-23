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На свадьбу главного редактора британского Vogue приехали Наоми Кэмпбелл и Ирина Шейк

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Эдвард Эннинфул, Кейт Мосс, Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл
Фото: Instagram edward_enninful | Эдвард Эннинфул с Кейт Мосс, Ириной Шейк, Наоми Кэмпбелл и другими моделями за ужином

Эдвард Эннинфул женится на своем давнем партнере Алеке Максвелле

На свадьбу главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула уже съехались селебрити со всей Британии и не только. Об этом пишет Daily Mail.

Посмотреть как Эдвард и его партнер Алек максвелл обменяются брачными обетами приехали посмотреть модели Поппи Делевинь, Ирина Шейк, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также дизайнер Виктория Бекхэм и редактор австралийского Vogue Кристин Сентенера.

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Виктория Бекхэм, Кристин Сентенера и модный критик Андерс Кристиан Мэдсен
Фото: Instagram edward_enninful

Они уже успели сходить в ресторан Laylow на западе Лондона. А сама церемония, как ожидается, пройдет на этой неделе, сразу после 50-летия Эдварда Эннинфула.

Всего в имение Лонглит в графстве Уилтшир, где пройдет торжество, съедутся 300 гостей. Не исключено, что прибудут и другие друзья главреда: Белла Хадид, которая сейчас принимает участие в миланской Неделе моды, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь. Орландо Блум и Карли Клосс, которая сегодня утром прилетела из Лос-Анджелеса, а также Леонардо ДиКаприо и Донателла Версаче.

Наоми Кэмпбелл на свадьбе Эдварда Эннинфула
Наоми Кэмпбелл на свадьбе Эдварда Эннинфула
Фото: Instagram edward_enninful
Диана фон Фюстенберг на свадьбе Эдварда Эннинфула
Диана фон Фюстенберг на свадьбе Эдварда Эннинфула
Фото: Instagram edward_enninful

Имение Лонглит, которое славится своим сафари-парком с целым прайдом львов, принадлежит Эмме Веймут, маркизе Батской и ее супругу Кевлину Тинну, 8-му маркизу Бата. Эдвард и Эмма дружат, так что она предоставила ему свой дом для проведения свадьбы.

Поместье окружает огромный парк, так что можно не ожидать неуместного внимания папарацци.

Имение Лонглит, где Эннинфул отпразднует свадьбу
Имение Лонглит, где Эннинфул отпразднует свадьбу
Фото: Instagram edward_enninful

О свадьбе стало известно еще в 2019 году. Тогда в интервью Эннинфул признался, что сделал предложение своему партнеру. Вместе они прожили 15 лет, а познакомились на вечеринке.

"За ужином я просто спросил, стоит ли нам обручиться. В конце-концов мы поженимся — не торопись", — сказал Алек тогда", — рассказал Эдвард в интервью и отметил, что хотел бы завести детей.

Напомним, пост главного редактора британского Vogue, оставленное Александрой Шульман, Эдвард Эннинфул занял в 2017 году.

Эдвард Эннинфул и Ирина Шейк
Эдвард Эннинфул и Ирина Шейк
Фото: Instagram edward_enninful

Семья Эдварда Эннинфула переехала из западноафриканской Ганы. Эннинфул с родителями и пятью братьями и сестрами поселились в одном из рабочих районов на северо-западе Лондона. Его мать работала швеей, Эдвард рано научился шить, но в мире моды дебютировал как модель: 16-летнего Эннинфула заметил в поезде стилист Саймон Фокстон и предложил поработать моделью. Но вскоре Эдвард стал писать обзоры на коллекции для издания i-D.

После он стал редактором моды итальянского Vogue, где часто поднимал проблемы расизма. А потом уже и главредом британского издания. Недавно вышел номер британского Vogue, полностью посвященный темнокожим моделям. Впрочем, его раскритиковали за то, что цвет кожи девушек на обложке слишком затемнили.