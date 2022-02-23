На весілля головного редактора британського Vogue приїхали Наомі Кемпбелл та Ірина Шейк
Едвард Еннінфул одружується зі своїм давнім партнером Алеком Максвелле
На весілля головного редактора британського Vogue Едварда Еннінфула вже з'їхалися селебріті з усієї Британії і не лише. Про це пише Daily Mail.
Подивитися, як Едвард і його партнер Алек Максвел обміняються шлюбними обітницями, приїхали подивитися моделі Поппі Делевінь, Ірина Шейк, Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл, а також дизайнер Вікторія Бекхем і редактор австралійського Vogue Крістін Сентенера.
Вони вже встигли відвідати ресторан Laylow на заході Лондона. А сама церемонія, як очікують, пройде цього тижня, одразу після 50-річчя Едварда Еннінфула.
Загалом у маєток Лонгліт у графстві Вілтшир, де пройде урочистість, з'їдуться 300 гостей. Не відкидають, що прибудуть й інші друзі головного редактора: Белла Хадід, яка зараз бере участь у міланському Тижні моди, Кендалл Дженнер, Кара Делевінь. Орландо Блум і Карлі Клосс, яка сьогодні вранці прилетіла з Лос-Анджелеса, а також Леонардо ДіКапріо та Донателла Версаче.
Маєток Лонгліт, який славиться своїм сафарі-парком з цілим прайдом левів, належить Еммі Веймут, маркізі Батській та її чоловікові Кевліну Тінну, 8-му маркізу Бата. Едвард та Емма дружать, так що вона надала йому свій будинок для проведення весілля.
Маєток оточує величезний парк, тому можна не очікувати недоречної уваги папараці.
Про весілля стало відомо ще у 2019 році. Тоді в інтерв'ю Еннінфул зізнався, що зробив пропозицію своєму партнерові. Разом вони прожили 15 років, а познайомились на вечірці.
"За вечерею я просто запитав, чи варто нам побратися. Зрештою ми одружимося — не поспішай", — сказав Алек тоді", — розповів Едвард в інтерв'ю і зазначив, що хотів би завести дітей.
Нагадаємо, посаду головного редактора британського Vogue, який залишила Олександра Шульман, Едвард Еннінфул обійняв у 2017 році.
Родина Едварда Еннінфула переїхала із західноафриканської Гани. Еннінфул з батьками та п'ятьма братами та сестрами оселилися в одному з робочих районів на північному заході Лондона. Його мати працювала швачкою, Едвард рано навчився шити, але у світі моди дебютував як модель: 16-річного Еннінфула помітив у поїзді стиліст Саймон Фокстон і запропонував попрацювати моделлю. Але незабаром Едвард почав писати огляди колекції для видання i-D.
Після цього він став редактором моди італійського Vogue, де часто порушував проблеми расизму. А потім уже й головним редактором британського видання. Нещодавно вийшов номер британського Vogue, присвячений темношкірим моделям. Втім, його розкритикували за те, що колір шкіри дівчат на обкладинці надто затемнили.