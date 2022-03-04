С российского телеканала RT уволилась шеф-редактор Мария Баронова

Баронова занимала должность с 2019 года, однако сейчас заявляет, что "ее страна разрушена"

Мария Баронова, работавшая шеф-редактором российского телеканала RT (ранее Russia Today) с 2019 года, заявила, что увольняется, так как ей "с режимом и людьми, причастными к ударам по матери городов русских, стало не о чем друг с другом говорить с 24 февраля 2022 года". Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

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"Я люблю Россию, а теперь моя страна разрушена. Раньше я полагала, что надо уговорить режим и оппозицию не ненавидеть друг друга, а объединяться. После совершенного объединяться не с кем и не о чем", — написала она.

При этом Баронова отметила, что остается в России и признала, что ошибалась, когда "рассуждала о натовской пропаганде".

"Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет. Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Все предано. Все растоптано теми, кто это устроил", — резюмировала Баронова.

"Если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да что там. Уже превратил", — отметила она.

Баронова с 2014 года занималась проектом по помощи российским политзаключенным и их семьям, который позже стал "Правозащитой Открытки". В 2016 году она участвовала в выборах в Госдуму, где набрала недостаточно голосов, хотя ее результат стал одним из лучших среди кандидатов "Открытой России".

[ + – ] Борис Немцов и Мария Баронова на митинге в защиту "болотных узников" 6 апреля 2013 года Фото: Грани.ру

В 2017 году Баронова возглавила московское отделение "Открытой России". В то же году Генпрокуратура признала нежелательными британские структуры Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia. Активисты утверждали, что они не имели отношения к "Открытой России", но это не помогло. В 2019 году организация заявила о самоликвидации.

Напомним, RT (ранее Russia Today) — это российская международная многоязычная сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством России. Выходит на русском, английском, арабском, испанском и немецком.

Редакция RT позиционирует его как телеканал, как российский аналог CNN и BBC, предлагающий альтернативный взгляд на происходящее в России и мире.

26 февраля 2022 года YouTube ограничил доступ к Russia Today и ряду других российских каналов на территории Украины. Отмечается, что это сделано в ответ на запрос правительства. В YouTube уточнили, что это касается каналов Russia Today на YouTube по всему миру.