Із російського телеканалу RT звільнилася шеф-редакторка Марія Баронова

Баронова обіймала посаду з 2019 року, проте зараз заявляє, що "її країна зруйнована"

Марія Баронова, яка працювала шеф-редакторкою російського телеканалу RT (раніше Russia Today) із 2019 року, заявила, що звільняється, тому що їй "із режимом і людьми, причетними до ударів по матері міст руських, стало нема про що один із одним говорити з 24 лютого 2022 року". Пост вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

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"Я люблю Росію, а тепер моя країна зруйнована. Раніше я вважала, що треба умовити режим і опозицію не ненавидіти одне одного, а об'єднуватися. Після вчиненого об'єднуватися нема з ким і нема про що", — написала вона.

При цьому Баронова зазначила, що залишається в Росії, та визнала, що помилялася, коли "думала про натівську пропаганду".

"Ще тиждень тому я писала про натівську пропаганду, розмірковувала про русофобію, а виявилося вони цілком праві, а я ні. Але наші діди і ЗА ТАКЕ не воювали. А тепер їх зрадили. Всіх зрадили. Все розтоптано тими, хто це влаштував", — резюмувала Баронова.

"Якщо я обрала бути з Росією, то це не означає, що я маю крокувати тоталітарним ладом, мовчати або, наприклад, радіти, що режим, який я не бажаю і своїй країні, експортується ще кудись. А наше життя цей режим остаточно перетворюватиме на одне нескінченне пекло. Та що там. Уже перетворив", — зазначила вона.

Баронова з 2014 року займалася проєктом щодо допомоги російським політв'язням і їхнім сім'ям, який пізніше став "Правозащитой Открытки". У 2016 році вона брала участь у виборах до Держдуми, де набрала недостатньо голосів, хоча її результат став одним із найкращих серед кандидатів "Відкритої Росії".

[ + – ] Борис Нємцов і Марія Баронова на мітингу на захист "болотних в'язнів" 6 квітня 2013 року Фото: Грани.ру

У 2017 році Баронова очолила московське відділення "Відкритої Росії". У той же рік Генпрокуратура визнала небажаними британські структури Open Russia Civic Movement і Otkrytaya Rossia. Активісти стверджували, що вони не мали відношення до "Відкритої Росії", але це не допомогло. У 2019 році організація заявила про самоліквідацію.

Нагадаємо, RT (раніше Russia Today) — це російська міжнародна багатомовна мережа інформаційних телеканалів, яку фінансує уряд Росії. Виходить російською, англійською, арабською, іспанською та німецькою.

Редакція RT позиціонує його як телеканал як російський аналог CNN і BBC, що пропонує альтернативний погляд на те, що відбувається в Росії та світі.

26 лютого 2022 року YouTube обмежив доступ до Russia Today і низки інших російських каналів на території України. Зазначається, що це зроблено у відповідь на запит уряду. У YouTube уточнили, що це стосується каналів Russia Today на YouTube в усьому світі.