Супермаркеты Novus, Varus и Fozzy Group прекращают сотрудничество с Coca-Cola

В пресс-службе отметили, что компания Coca-Cola продолжающей работу на территории агрессора, а потому ее товаров на полках больше не будет

Сети супермаркетов Novus и Varus снимают с продаж всю продукцию Coca-Cola, которая продолжает работу на территории России. Все товары этой марки уже убирают и уберут полностью с полок всех магазинов сетей супермаркетов, сообщили компании в Facebook.

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"Теперь в магазинах NOVUS вы не увидите ни одного товара, принадлежащего к бренду Coca-Cola. Его немедленно убирают с полок всех магазинов. Приобретение напитков Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola – это спонсорская поддержка компании, не осуждающей действий оккупантов. Несмотря на весь ужас, который переживает сейчас наша страна, эта беззастенчивая компания продолжает работать для захватчиков в полную силу. Мы отказываемся от всей продукции, относящейся к бренду. Представители могут связаться с нами и унести все свои товары, загрязненные бесчеловечностью и безразличием! Прочь из нашей страны! Скажем "НЕТ" Кока-коле вместе!" — говорится в сообщении.

[ + – ] В супермаркетах Novus снимают продукцию Coca-Cola с продажи Фото: NOVUS [ + – ] В супермаркетах Novus снимают продукцию Coca-Cola с продажи Фото: NOVUS

Сеть супермаркетов VARUS также снимет с полок продукцию компании Coca-Cola и призывает другие сети супермаркетов присоединится к бойкоту напитков этого бренда.

Компания Fozzy Group присоединилась к акции и ее представители уже сообщили, что с сегодняшнего дня работники магазинов убирают всю продукцию Coca-Cola с полок супермаркетов "Сильпо", "Фора" и FOZZY Cash&Carry, а также не будет осуществлять поставки в будущем.

Торговые сети "Ашан" и "Метро" еще не озвучили свою позицию по продаже товаров Coca-Cola.

В Coca-Cola ответили, что "взволнованы текущей ситуацией" и активно предоставляют свои напитки вооруженным силам Украины, территориальной обороне и пожертвуют один миллион евро Обществу Красного Креста, чтобы помочь с ситуацией в Украине.

"Наши коллеги из других стран делают финансовые пожертвования и предоставляют напитки, чтобы организовать гуманитарную помощь на границах, работают волонтерами. Мы в Coca-Cola вместе работаем над созданием "Пунктов поддержки" для наших находящихся в пути людей", — сказано в сообщении.

Также в компании отметили, что активировали план действий в случае чрезвычайных ситуаций, предусматривающий временную остановку производства в Украине. Но при этом возобновили продажи на территориях, где их сотрудники могут работать безопасно.