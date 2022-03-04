Супермаркети Novus, Varus та Fozzy Group припиняють співпрацю з Coca-Cola

У пресслужбі зазначили, що компанія Coca-Cola продовжує роботу на території агресора, а тому її товарів на полицях більше не буде

Мережі супермаркетів Novus та Varus знімають із продажу всю продукцію Coca-Cola, яка продовжує роботу на території Росії. Всі товари цієї фірми вже забирають та заберуть повністю з полиць усіх магазинів мереж супермаркетів, повідомили компанії у Facebook.

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"Тепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів. Покупка напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola — спонсорська підтримка компанії, яка не засуджує дії окупантів. Попри весь жах, який переживає зараз наша країна, ця безсоромна компанія продовжує працювати для загарбників на повну силу. Ми відмовляємось від усієї продукції, що належить брендові. Представники можуть зв'язатися з нами та забрати товари, забруднені нелюдяністю та байдужістю! Геть із нашої країни! Скажімо "НІ" Кока-колі разом!" — йдеться в повідомленні.

[ + – ] У супермаркетах Novus знімають продукцію Coca-Cola з продажу Фото: NOVUS [ + – ] У супермаркетах Novus знімають продукцію Coca-Cola з продажу Фото: NOVUS

Мережа супермаркетів VARUS також забере з полиць продукцію компанії Coca-Cola та закликає інші мережі супермаркетів приєднатися до бойкоту напоїв цього бренду.

Компанія Fozzy Group приєдналася до акції, та її представники вже повідомили, що віднині працівники магазинів забирають усю продукцію Coca-Cola з полиць супермаркетів "Сільпо", "Фора" та FOZZY Cash&Carry, а також не постачатимуть її в майбутньому.

Торгові мережі "Ашан" та "Метро" ще не озвучили свою позицію щодо продажу товарів Coca-Cola.

У Coca-Cola відповіли, що "схвильовані поточною ситуацією" та активно надають свої напої Збройним силам України, територіальній обороні та пожертвують один мільйон євро Товариству Червоного Хреста, щоб допомогти із ситуацією в Україні.

"Наші колеги з інших країн роблять фінансові пожертвування і надають напої, щоб організувати гуманітарну допомогу на кордонах, працюють волонтерами. Ми в Coca-Cola разом працюємо над створенням "Пунктів підтримки" для наших людей, які перебувають у дорозі", — сказано в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що активували план дій у разі надзвичайних ситуацій, який передбачає тимчасове зупинення виробництва в Україні. Але водночас відновили продажі на територіях, де їхні співробітники можуть працювати безпечно.