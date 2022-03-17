Netflix вернул на экраны сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским

"Вы просили, и он вернулся!", — сказано в сообщении стримингового сервиса

Стриминговый сервис Netflix начал трансляцию в США украинского сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщили в официальном Twitter Netflix.

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"Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США. В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский, теперь уже президент Украины по-настоящему, стал символом борьбы украинского народа против российской агрессии.

ВС РФ вторглись в Украину утром 24 февраля 2022 года. Война длится уже 22 дня. Владимир Зеленский остается в Киеве со своими соратниками и ведет политическую борьбу на всех уровнях. Его популярность в мире значительно возросла. По количеству подписчиков в Instagram он даже обогнал рэпера Канье Уэста.

Логично, что вышеуказанные события в Украине вызвали интерес не только к личности шестого президента Украины, но и к сатирическому сериалу "Слуга народа", с которого началась политическая карьера Владимира Зеленского. И который даже назвал в честь него свою политическую партию.

Первый сезон сериала "Слуга народа" вышел в эфир телеканала "1+1" в ноябре 2015 года. Всего было снято три сезона. В сентябре 2016 года Netflix купил права на показ сериала.