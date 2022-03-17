Netflix повернув на екрани серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським

"Ви просили, і він повернувся!", — сказано в повідомленні стримінгового сервісу.

Стримінговий сервіс Netflix розпочав трансляцію у США українського серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі. Про це повідомили в офіційному Twitter Netflix.

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"Ви просили, і він повернувся! "Слуга народу" знову доступний на Netflix у США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом після того, як відео, у якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним", — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський, тепер президент України по-справжньому, став символом боротьби українського народу проти російської агресії.

ЗС РФ вторглися в Україну вранці 24 лютого 2022 року. Війна триває вже 22 дні. Володимир Зеленський залишається в Києві зі своїми соратниками та веде політичну боротьбу на всіх рівнях. Його популярність у світі значно зросла. За кількістю підписників в Instagram він навіть випередив репера Каньє Веста.

Логічно, що вищезгадані події в Україні викликали інтерес не лише до особи шостого президента України, а й до сатиричного серіалу "Слуга народу", з якого розпочалася політична кар'єра Володимира Зеленського. І навіть названа на честь нього політична партія.

Перший сезон серіалу "Слуга народу" вийшов у ефір телеканалу "1+1" у листопаді 2015 року. Усього було знято три сезони. У вересні 2016 року Netflix купив права на показ серіалу.