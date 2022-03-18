Британка обнаружила, что ее садовая скульптура является утерянным шедевром и стоит миллионы

"Лежащая Магдалина" принадлежит резцу известного Антонио Кановы и была утеряна 200 лет назад

Британская супружеская пара внезапно обнаружила настоящий шедевр в собственном саду. Оказалось, что покрытая грязью и мхом скульптура, изображающая лежащую женщину, на самом деле шедевр Антонио Кановы, стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Двадцать лет назад супруги приобрели статую за пять тысяч фунтов. Но потом решили все же разобраться, что именно украшает их сад. Они обратились к экспертам, и оказалось, что скульптура женщины, на самом деле "Лежащая Магдалина" авторства Антонио Кановы и стоит она не менее 8 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] "Лежащая Магдалина" в саду британской супружеской пары Фото: Daily Mail

Изначально, "Магдалина" была заказана в 1819 году тогдашним премьер-министром лордом Ливерпулем. И стала одной из последних работ Кановы. Ливерпуль заплатил за нее 1200 гиней (110 тысяч фунтов стерлингов по современному курсу).

Спустя 20 лет после смерти лорда Ливерпуля скульптура была продана, сменила несколько владельцев, пока не оказалась в саду дамы из Кенсингтона, западный Лондон. После она попала к своим нынешним владельцам, которые пожелали остаться неизвестными.

На реставрацию шедевра ушло восемь месяцев и несколько тысяч фунтов, однако уже 7 июля скульптура будет выставлена на аукцион Christie's в Лондоне.

Эксперт по произведениям Кановы, доктор Марио Гудерзо назвал "чудом" тот факт, что скульптура была найдена после того, как ученые потратили десятилетия на ее поиски.

Напомним, Антонио Канова – один из самых известных и популярных скульпторов XVIII века. Был "любимцем" Наполеона Бонапарта и его сестры Полины Бонапарт, которую изваял в образе "Победоносной Венеры", его работы хранятся в Лувре.