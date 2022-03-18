Британка виявила, що її садова скульптура є втраченим шедевром і коштує мільйони.

"Лежача Магдалина" належить різцю відомого Антоніо Канови, її втратили 200 років тому

Британська подружня пара раптово виявила справжній шедевр у своєму саду. Виявилося, що вкрита брудом і мохом скульптура, що зображує лежачу жінку, насправді шедевр Антоніо Канови, вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

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Двадцять років тому подружжя придбало статую за п'ять тисяч фунтів. Але потім вирішили все ж таки розібратися, що саме прикрашає їхній сад. Вони звернулися до експертів, і виявилося, що скульптура жінки, насправді "Лежача Магдалина" авторства Антоніо Канови й коштує вона не менш як 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] "Лежача Магдалина" в саду британської подружньої пари Фото: Daily Mail

Спочатку, "Магдалину" замовив у 1819 тодішній прем'єр-міністр лорд Ліверпуль. Вона стала однією з останніх робіт Канови. Ліверпуль заплатив за неї 1200 гіней (110 тисяч фунтів стерлінгів за сучасним курсом).

Через 20 років після смерті лорда Ліверпуля скульптуру продали, вона змінила кілька власників, доки не опинилась у саду дами з Кенсінгтона, західний Лондон. Після цього вона потрапила до своїх нинішніх власників, які побажали залишитися невідомими.

На реставрацію шедевра пішло вісім місяців та кілька тисяч фунтів, проте вже 7 липня скульптуру виставлять на аукціон Christie's у Лондоні.

Експерт за творами Канови, доктор Маріо Гудерзо назвав "дивом" той факт, що скульптуру знайшли після того, як учені витратили десятиліття на її пошуки.

Нагадаємо, Антоніо Канова — один із найвідоміших та найпопулярніших скульпторів XVIII століття. Був "улюбленцем" Наполеона Бонапарта та його сестри Поліни Бонапарт, яку виліпив в образі "Переможної Венери", його роботи зберігають у Луврі.