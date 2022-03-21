Бонни Райт, звезда фильмов о Гарри Поттере, тайно вышла замуж

В фильмах по романам Джоан Роулинг Бонни исполнила роль Джинни Уизли

Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт, которая в фильмах исполнила роль Джинни Уизли, сообщила, что вышла замуж за своего давнего бойфренда Эндрю Лококо. Об этом пишет Daily Mail.

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"Вчера был лучший день в моей жизни благодаря моему мужу!", — написала 31-летняя актриса. И продемонстрировала обручальные кольца.

Неизвестно, как долго Бонни и Эндрю состоят в отношениях, но впервые она поделилась их совместными снимками в своем Instagram в сентябре 2020 года.

[ + – ] Бонни Райт и Эндрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright [ + – ] Бонни Райт и Эндрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright

В февральском видеоблоге на YouTube она рассказала, что они вместе покинули Лос-Анджелес и теперь живут в Сан-Диего. "Мы с Эндрю долго ездили туда и обратно между этими двумя городами, поэтому выбрали жить вместе", — рассказывала актриса.

Бонни ранее была помолвлена ​​с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который в последнем фильме франшизы играл Геллерта Гриндевальда. Но пара рассталась в 2012 году.

А вот с Дэниелом Рэдклиффом, который играл в фильмах главную роль и, согласно сюжету, и был главной любовью Джинни, актриса не встречалась. Их связывает только дружба.

[ + – ] Бонни Райт и Дэниел Рэдклифф в фильме о Гарри Поттере Фото: Скриншот

Бонни появлялась в специальном выпуске HBO, посвященном 20-летию фильмов о Гарри Поттере, и говорила, что ей бы хотелось, чтобы отношениям их героев было посвящено больше времени.