Бонні Райт, зірка фільмів про Гаррі Поттера, таємно вийшла заміж

У фільмах за романами Джоан Роулінг Бонні виконала роль Джіні Візлі.

Зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт, яка у фільмах виконала роль Джіні Візлі, повідомила, що вийшла заміж за свого давнього бойфренда Ендрю Лококо. Про це пише Daily Mail.

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"Вчора був найкращий день у моєму житті завдяки моєму чоловікові!", — написала 31-річна акторка. І продемонструвала обручки.

Невідомо, як довго Бонні та Ендрю перебувають у стосунках, але вперше вона поділилася їхніми спільними знімками у своєму Instagram у вересні 2020 року.

[ + – ] Бонні Райт та Ендрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright [ + – ] Бонні Райт та Ендрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright

У лютневому відеоблозі на YouTube вона розповіла, що вони покинули Лос-Анджелес і тепер живуть у Сан-Дієго. "Ми з Ендрю довго їздили туди й назад між цими двома містами, тож вибрали жити разом", — розповідала акторка.

Бонні раніше була заручена з актором Джеймі Кемпбеллом Бауером, який в останньому фільмі франшизи грав Геллерта Гріндевальда. Але пара розлучилася у 2012 році.

А ось з Деніелом Редкліффом, який грав у фільмах головну роль і, згідно з сюжетом, і був головним коханням Джіні, акторка не зустрічалася. Їх пов'язує лише дружба.

[ + – ] Бонні Райт і Деніел Редкліфф у фільмі про Гаррі Поттера Фото: Скриншот

Бонні з'являлася у спеціальному випуску HBO, присвяченому 20-річчю фільмів про Гаррі Поттера, і говорила, що їй би хотілося, щоб стосункам їхніх героїв було присвячено більше часу.