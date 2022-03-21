"Я боюсь возвращаться". Актриса Чулпан Хаматова покинула РФ и переехала в Латвию

Учредитель фонда "Подари жизнь" пояснила, что уехала, потому что могла попасть в тюрьму

Известная российская актриса Чулпан Хаматова, которая также является учредителем благотворительного фонда "Подари жизнь", сообщила, что уехала из России. Об этом пишет "Радио свобода".

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Актриса призналась, что покинула эту страну из-за российского военного вторжения на территорию Украины.

Чулпан пояснила, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" армии. Чтобы этого не произошло, как призналась сама Хаматова, — у нее есть два пути.

Первый – это перестать говорить о том, что сейчас идет война и перестать обращать внимание на то, что она "видит своими глазами".

"Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым", – отметила актриса.

Второй выход – это попросить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции: "Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать".

При этом актриса сообщила, что ее фонд продолжит свою работу в России. Правда теперь помощь онкобольным детям будет обходится куда дороже, чем раньше. Почти все лекарства закупаются за границей, а из-за санкций цена возросла и доставка стала тяжелей.

Напомним, Чулпан Хаматова еще 25 февраля публично высказалась против войны в Украине и призвала прекратить боевые действия. Она также поставила подпись под обращением деятелей культуры против войны.

"Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Ее последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров", — писала Хаматова в соцсетях.

Но ранее, в феврале 2012 года Хаматова снялась в предвыборном видеоролике в поддержку Владимира Путина. Сказав, что помощь государства неоценима и без нее фонд бы не мог работать. Тогда же она сообщила, что является аполитичным человеком. Впрочем, после аннексии Крыма актриса отмечала, что не снималась бы в ролике, знай, что РФ вторгнется в Украину.

[ + – ] Чулпан Хаматова с дочерью

Сообщив о своем отъезде в Латвию, Хаматова писала, что пока не знает, чем будет заниматься. Но уже сегодня она сообщила, что получила предложение от главы Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. "Я буду работать, и играть — на своем родном языке", — отметила актриса.

Напомним, в Латвию Чулпан уехала со тремя своими дочерями. Дочь Арина родилась в 2002 году в браке с актером Иваном Волковым. Тогда же пара удочерила девочку Асю. Младшая дочь – Ия, родилась в браке с актером Александром Шейном в 2010 году. Сейчас Чулпан в разводе.