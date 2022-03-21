"Я боюсь возвращаться". Актриса Чулпан Хаматова покинула РФ и переехала в Латвию
Учредитель фонда "Подари жизнь" пояснила, что уехала, потому что могла попасть в тюрьму
Известная российская актриса Чулпан Хаматова, которая также является учредителем благотворительного фонда "Подари жизнь", сообщила, что уехала из России. Об этом пишет "Радио свобода".
Актриса призналась, что покинула эту страну из-за российского военного вторжения на территорию Украины.
Чулпан пояснила, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" армии. Чтобы этого не произошло, как призналась сама Хаматова, — у нее есть два пути.
Первый – это перестать говорить о том, что сейчас идет война и перестать обращать внимание на то, что она "видит своими глазами".
"Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым", – отметила актриса.
Второй выход – это попросить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции: "Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать".
При этом актриса сообщила, что ее фонд продолжит свою работу в России. Правда теперь помощь онкобольным детям будет обходится куда дороже, чем раньше. Почти все лекарства закупаются за границей, а из-за санкций цена возросла и доставка стала тяжелей.
Напомним, Чулпан Хаматова еще 25 февраля публично высказалась против войны в Украине и призвала прекратить боевые действия. Она также поставила подпись под обращением деятелей культуры против войны.
"Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Ее последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров", — писала Хаматова в соцсетях.
Но ранее, в феврале 2012 года Хаматова снялась в предвыборном видеоролике в поддержку Владимира Путина. Сказав, что помощь государства неоценима и без нее фонд бы не мог работать. Тогда же она сообщила, что является аполитичным человеком. Впрочем, после аннексии Крыма актриса отмечала, что не снималась бы в ролике, знай, что РФ вторгнется в Украину.
Сообщив о своем отъезде в Латвию, Хаматова писала, что пока не знает, чем будет заниматься. Но уже сегодня она сообщила, что получила предложение от главы Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. "Я буду работать, и играть — на своем родном языке", — отметила актриса.
Напомним, в Латвию Чулпан уехала со тремя своими дочерями. Дочь Арина родилась в 2002 году в браке с актером Иваном Волковым. Тогда же пара удочерила девочку Асю. Младшая дочь – Ия, родилась в браке с актером Александром Шейном в 2010 году. Сейчас Чулпан в разводе.