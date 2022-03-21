"Я боюсь повертатися". Акторка Чулпан Хаматова покинула РФ і переїхала до Латвії

Засновниця фонду "Подаруй життя" пояснила, що поїхала, бо могла потрапити до в'язниці

Відома російська акторка Чулпан Хаматова, яка також є засновницею благодійного фонду "Подаруй життя", повідомила, що виїхала з Росії. Про це пише "Радіо свобода".

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Акторка зізналася, що покинула цю країну через російське воєнне вторгнення на територію України.

Чулпан пояснила, що боїться повертатися до Росії, щоб "не втратити совість" та "не сісти у в'язницю" за новою кримінальною статтею про "дискредитацію" армії. Щоб цього не сталося, як зізналася сама Хаматова, — вона має два шляхи.

Перший — це перестати говорити про те, що зараз йде війна і перестати звертати увагу на те, що вона "бачить на власні очі".

"Брехати собі, брехати всьому світу, жити не за правдою. Це в кращому разі, якщо не змусять чорне називати білим", — зауважила актриса.

Другий вихід — це попросити пробачення за те, що вона не підтримала початок воєнної операції: "Ну і далі за списком, як пограти за тими правилами гри, які мені диктуватимуть".

Водночас акторка повідомила, що її фонд продовжить свою роботу в Росії. Щоправда, тепер допомога онкохворим дітям обходиться значно дорожче, ніж раніше. Майже всі ліки закуповують за кордоном, а через санкції ціна зросла і доставка стала важчою.

Нагадаємо, Чулпан Хаматова ще 25 лютого публічно висловилася проти війни в Україні та закликала припинити бойові дії. Вона також поставила підпис під зверненням культурних діячів проти війни.

"Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з базовими принципами людяності. Війна — це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання. Її наслідки зводять нанівець наші багаторічні зусилля. Ми вважаємо нелюдськими силові методи розв'язання політичних конфліктів та закликаємо вас до припинення вогню та початку переговорів", — писала Хаматова в соцмережах.

Але раніше, в лютому 2012 року, Хаматова знялася в передвиборчому відеоролику на підтримку Володимира Путіна. Сказавши, що допомога держави неоціненна і без неї фонд не міг би працювати. Тоді ж вона повідомила, що є аполітичною людиною. Втім, після анексії Криму акторка зазначала, що не знімалася б у ролику, знаючи, що РФ вдереться в Україну.

[ + – ] Чулпан Хаматова з дочкою

Повідомивши про свій від'їзд до Латвії, Хаматова писала, що поки не знає, чим займатиметься. Але вже сьогодні вона повідомила, що отримала пропозицію від голови Нового Ризького театру Алвіса Германіса. "Я працюватиму, і гратиму — своєю рідною мовою", — зазначила акторка.

Нагадаємо, до Латвії Чулпан поїхала з трьома своїми доньками. Дочка Аріна народилася 2002 року в шлюбі з актором Іваном Волковим. Тоді ж пара вдочерила дівчинку Асю. Молодша дочка — Ія, народилася в шлюбі з актором Олександром Шейном у 2010 році. Зараз Чулпан розлучена.