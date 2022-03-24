Теннисная легенда Борис Беккер предложил свое обручальное кольцо, чтобы выплатить долги

В Лондоне начался судебный процесс по делу шестикратного чемпиона турниров "Большого шлема" теннисиста Бориса Беккера

Легендарный немецкий 54-летний теннисист Борис Беккер предстал перед судом в Лондоне. Его обвиняют в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. Речь идет о нескольких месяцах в 2017 году, когда слушалось дело о его банкротстве. Теннисиста обвиняют в сокрытии миллиона евро, который он получил от продажи дилерского центра Mercedes. Следствие отмечает, что Беккер также не задекларировал недвижимость в Германии, свою долю в квартире в Челси, а также скрыл банковский кредит в размере 825 тысяч евро. Об этом пишет Daily Mail.

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"Версия обвинения состоит в том, что господин Беккер действовал нечестно в отношении ряда своих активов, которые он различными способами эффективно скрывал от ответственных лиц", — заявил судья, по словам журналистов.

Также его обвиняют в том, что скрыл девять своих трофеев и медалей, полученных на теннисных турнирах, в том числе олимпийскую золотую медаль 1992 года и Кубок Дэвиса.

[ + – ] Борис Беккер на Уимблдоне в 1989 году

В попытке расплатиться с долгами Борис Беккер пытался продать свое имение на Майорке стоимостью в 10 миллионов евро, а также предложил свое обручальное кольцо арбитражному управляющему, когда он осматривал его дом в Уимблдоне, пытаясь понять, какие ценные активы теннисист может продать.

Беккер уже опроверг 24 пункта обвинения в сокрытии активов в связи с объявлением о банкротстве в 2017 году и ссуду в размере 3,5 миллионов фунтов стерлингов на недвижимость.

Надо отметить, что его 12-комнатный особняк на Майорке теперь оценивают куда меньше, чем 10 миллионов евро, так как нуждается в серьезном ремонте.

Напомним, спортивная карьера Бориса Беккера была блестящей. Он является шестикратным победителем турниров Большого шлема, двукратным обладателем Кубка Дэвиса, завоевал золото на Олимпиаде 1992 года в парном разряде, а в 2003 году был избран в Международный зал теннисной славы. С 2013 года тренировал Новака Джоковича.

Однако его личная жизнь была на редкость скандальной. Беккер был женат на модели Барбаре Фелтус, в этом браке родились два сына: Ноа Гэбриэль и Элиа Балтазар, однако когда Барбара была беременна во второй раз, Беккер изменил ей с русской моделью Анжелой Ермаковой, причем она забеременела и доказала в суде, что ее дочь Анна – от Беккера. Тот заявлял в суде, что его семя было похищено.

В 2008 году Беккер недолго встречался с Алессандрой Мейер-Вулден, дочерью своего менеджера, потом женился на модели Лилли Керссенберг, через два года он стал отцом в четвертый раз – родился сын Амадеус Бенедикт.

[ + – ] Борис Беккер и его девушка Лейла Пауэлл у здания суда в Лондоне Фото: Getty Images

В 2018 году Беккер развелся и сейчас встречается с моделью Лейлой Пауэлл. Обанкротился он из-за солидных выплат бывшим женам и из-за неудачных вложений.