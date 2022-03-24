Тенісна легенда Борис Беккер запропонував свою обручку, щоб виплатити борги

У Лондоні розпочався судовий процес у справі шестиразового чемпіона Турнірів Великого шлема тенісиста Бориса Беккера

Легендарний німецький 54-річний тенісист Борис Беккер постав перед судом у Лондоні. Його звинувачують у недотриманні юридичного зобов'язання щодо розкриття фінансової інформації. Йдеться про кілька місяців у 2017 році, коли слухали справу про його банкрутство. Тенісиста звинувачують у приховуванні мільйона євро, який він отримав від продажу дилерського центру Mercedes. Слідство зазначає, що Беккер також не задекларував нерухомість у Німеччині, свою частку у квартирі в Челсі, а також приховав банківський кредит у розмірі 825 тисяч євро. Про це пише Daily Mail.

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"Версія звинувачення полягає в тому, що Беккер діяв нечесно щодо низки своїх активів, які він різними способами ефективно приховував від відповідальних осіб", — заявив суддя, за словами журналістів.

Також його звинувачують у тому, що приховав дев'ять своїх трофеїв та медалей, отриманих на тенісних турнірах, зокрема олімпійську золоту медаль 1992 року та Кубок Девіса.

[ + – ] Борис Беккер на Вімблдоні у 1989 році

У спробі розплатитися з боргами Борис Беккер намагався продати свій маєток на Майорці вартістю 10 мільйонів євро, а також запропонував свою обручку арбітражному керівникові, коли він оглядав його будинок у Вімблдоні, намагаючись зрозуміти, які цінні активи тенісист може продати.

Беккер уже спростував 24 пункти звинувачення у приховуванні активів через оголошення про банкрутство у 2017 році та позику в розмірі 3,5 мільйона фунтів стерлінгів на нерухомість.

Треба зазначити, що його 12-кімнатний особняк на Майорці тепер оцінюють значно менше, ніж 10 мільйонів євро, оскільки він потребує серйозного ремонту.

Нагадаємо, спортивна кар'єра Бориса Беккера була блискучою. Він є шестиразовим переможцем Турнірів Великого шлема, дворазовим володарем Кубка Девіса, завоював золото на Олімпіаді 1992 року у парному розряді, а у 2003 році його обрали до Міжнародної зали тенісної слави. З 2013 року тренував Новака Джоковича.

Проте його особисте життя було надзвичайно скандальним. Беккер був одружений з моделлю Барбарою Фельтус, у цьому шлюбі народилися два сини: Ноа Гебріель і Еліа Балтазар, проте коли Барбара була вагітна вдруге, Беккер зрадив їй з російською моделлю Анжелою Єрмаковою, причому вона завагітніла і довела в суді, що її дочка Анна — від Беккера. Той заявляв у суді, що його сім'я викрали.

У 2008 році Беккер недовго зустрічався з Алессандрою Меєр-Вулден, дочкою свого менеджера, потім одружився з моделлю Ліллі Керссенберг, через два роки він став батьком вчетверте — народився син Амадеус Бенедикт.

[ + – ] Борис Беккер та його дівчина Лейла Пауелл біля будівлі суду в Лондоні Фото: Getty Images

У 2018 Беккер розлучився і зараз зустрічається з моделлю Лейлою Пауелл. Збанкрутував він через солідні виплати колишнім дружинам і через невдалі вкладення.