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В американском зоопарке скончался тигр по имени Путин

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Фото: Minnesota Zoo | Тигр Путин в начале этой недели в своем вольере в зоопарке

Амурскому тигру было 12 лет, и он был родом из Чехии

В зоопарке Миннесоты, США, неожиданно скончался амурский тигр по кличке Путин. Ему было 12 лет, и он умер во время рядовой медицинской процедуры. Об этом пишет CBS local.

В зоопарке уже сообщили, что у Путина во время медицинской процедуры день назад случилась сердечная недостаточность.

"Несмотря на усилия ветеринаров, специалистов по ветеринарии и работников зоопарка, он не выжил. Это огромная потеря", — говорится в сообщении зоопарка.

Путина отправили на профилактическую проверку здоровья, которая предусматривала взятие образцов, важных для последующего разведения таких исчезающих видов, как амурский тигр. Ведь в дикой природе их осталось не более полутысячи, а 103 находятся в зоопарках Северной Америки.

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Тигр Путин в начале этой недели в своем вольере в зоопарке
Фото: Minnesota Zoo

"Сегодня невероятно тяжелый день для всех нас в Миннесотском зоопарке, и мы будем долго скорбеть. Наш зоопарк играет ключевую роль в глобальном сохранении тигров на протяжении всей нашей истории, и в настоящее время мы являемся соруководителями Кампании по сохранению тигров, которая собрала миллионы долларов для сохранения этих животных. Хотя эта потеря велика, мы можем гордиться нашими усилиями — прошлыми, настоящими и будущими — по продвижению сохранения тигров во всем мире", — заявил директор Миннесотского зоопарка Джон Фроули.

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Фото: Minnesota Zoo
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Фото: Minnesota Zoo
тигр путин умер, путин умер, тигр, зоопарк миннесоты, путин сдох
Фото: Minnesota Zoo
тигр путин умер, путин умер, тигр, зоопарк миннесоты, путин сдох
Фото: Minnesota Zoo
тигр путин умер, путин умер, тигр, зоопарк миннесоты, путин сдох
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Также он отметил, что "генетически важное наследие Путина живет", потому что он стал отцом нескольких тигрят. Последний родился в 2017 году.

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Тигренок Путина, родившийся в 2017 году
Фото: Minnesota Zoo

Путин родился в чешском зоопарке. Позже он отправился в зоопарк в Дании, где прожил шесть лет. В зоопарк Миннесоты он переселился в 2015 году.