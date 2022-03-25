В американському зоопарку помер тигр на ім'я Путін

Амурському тигру було 12 років, і він був родом із Чехії.

У зоопарку Міннесоти, США, несподівано помер амурський тигр на прізвисько Путін. Йому було 12 років, і він помер під час пересічної медичної процедури. Про це пише CBS local.

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У зоопарку вже повідомили, що в Путіна під час медичної процедури день тому сталася серцева недостатність.

"Незважаючи на зусилля ветеринарів, фахівців із ветеринарії та працівників зоопарку, він не вижив. Це величезна втрата", — йдеться у повідомленні зоопарку.

Путіна відправили на профілактичну перевірку здоров'я, яка передбачала взяття зразків, важливих для подальшого розведення таких видів, як амурський тигр. Адже в дикій природі їх залишилося не більше півтисячі, а 103 знаходяться у зоопарках Північної Америки.

[ + – ] Тигр Путін на початку цього тижня у своєму вольєрі в зоопарку Фото: Minnesota Zoo

"Сьогодні неймовірно важкий день для всіх нас у Міннесотському зоопарку, і ми довго журитимемося. Наш зоопарк відіграє ключову роль у глобальному збереженні тигрів протягом усієї нашої історії, і нині ми є співпровідниками Кампанії зі збереження тигрів, яка зібрала мільйони доларів для збереження цих тварин. Хоча ця втрата велика, ми можемо пишатися нашими зусиллями — минулими, сьогоденнями та майбутніми — щодо збереження тигрів у всьому світі", — заявив директор Міннесотського зоопарку Джон Фроулі.

Фото: Minnesota Zoo Фото: Minnesota Zoo Фото: Minnesota Zoo Фото: Minnesota Zoo

Також він зазначив, що "генетично важлива спадщина Путіна живе", тому що він став батьком кількох тигренят. Останній народився у 2017 році.

[ + – ] Тигреня Путіна, яке народилося в 2017 році Фото: Minnesota Zoo

Путін народився у чеському зоопарку. Пізніше він вирушив до зоопарку в Данії, де прожив шість років. До зоопарку Міннесоти він переселився у 2015 році.